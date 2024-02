10 películas en HBO Max que serán borradas en febrero: Margot Robbie protagoniza una

Antes de su anunciada transformación, HBO Max buscará acaparar a las audiencias en el mundo del streaming con el estreno de una serie de producciones de diferentes géneros durante febrero.

Desde filmes imperdibles estrenados hace meses como El justiciero: capítulo final y Asteroid City, pasando por nuevas entregas de series exitosas como Traicionada hasta documentales de impacto.

De todo un poco llegará al catálogo de la plataforma de Warner Bros. Discovery antes de convertirse en Max el 27 de febrero. No obstante, a la par, se despedirá de pluralidad de proyectos este mes.

Películas que se van de HBO Max durante febrero

Por eso, a continuación, recopilamos diez de las mejores películas que abandonarán la biblioteca de HBO Max en febrero para que no te pierdas el último chance de verlas o repetirlas en el servicio.

Arma Mortal (1987)

La clásica película del género buddy cop que los famosos actores Mel Gibson y Danny Glover protagonizaron, bajo la dirección de Richard Donner, se va de la plataforma el 29 de febrero.

Jurassic Park III (2001)

Dirigida por el cineasta Joe Johnston, la tercera entrega de la exitosísima franquicia de ciencia ficción, aventura y terror Jurassic Park se despide del catálogo de HBO Max el 29 de febrero.

Son como niños (2010)

La comedia escrita y producida por Adam Sandler y protagonizada por el actor junto a Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider y David Spade, abandona el servicio digital el próximo 29 de febrero.

El hombre del norte (2022)

Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Björk, Ethan Hawke y Willem Dafoe son algunas de las estrellas de esta cinta de suspenso y drama histórico épico que se va el 27 de febrero.

Mi villano favorito (2010)

El exitoso filme animado producido por Illumination y distribuido por Universal Pictures, con una increíble historia de Sergio Pablos, también deja la plataforma de transmisión el 29 de febrero.

Shrek 2 (2004)

La aclamada cinta animada con las voces de Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy, Julie Andrews, John Cleese, Rupert Everett, Jennifer Saunders y Antonio Banderas se va el 18 de febrero.

Tormenta mortal (2022)

El filme encabezado por Naomi Watts, basado en el artículo High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue de Ty Gagne, será eliminada de la biblioteca el jueves 29 de febrero.

La leyenda de Tarzán (2016)

Los actores Alexander Skarsgård y Margot Robbie encarnan a Tarzán y Jane respectivamente en este taquillero largometraje, basado en la novela de Edgar Rice Burroughs, que se va el 14 de febrero

Quiero robarme a la novia (2008)

Los amantes de las comedias románticas tienen que correr a ver este proyecto con las actuaciones protagónicas de Patrick Dempsey y Michelle Monaghan porque se marcha este 29 de febrero.

Tierra de nadie: Sicario (2015)

El filme de crimen y suspense, dirigido por Denis Villeneuve y protagonizado por Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin, es otro gran proyecto que abandona de HBO Max el 29 de febrero.