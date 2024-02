¿Camilo y Evaluna podrían estar esperando a su segundo hijo? Esto es lo que se rumora en las redes sociales

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry disfrutan de su estancia en México en medio de la confirmación del segundo embarazo de la cantante. El pasado jueves, la revista ¡HOLA! España reveló en exclusiva que la pareja de cantantes está a la espera de su segundo hijo. La noticia salió a la luz mientras ambos se encontraban en la Ciudad de México con motivo de su participación en los TikTok Awards. Aunque no se han pronunciado al respecto, a través de sus redes han compartido un poco de este viaje relámpago.

A través de sus redes sociales, la hija menor de Ricardo Montaner compartió una serie de imágenes de su paso por la Ciudad de México. “Eso de ‘vayámonos de acá, PLIS’ no aplica hoy porque no nos queremos ir de México. Amo estar aquí”, escribió Evaluna junto a una serie de fotos en las que dio un vistazo de su estadía en el país azteca. Una de las imáges que más llamó la atención a sus fans fue una selfie que se hizo frente a un espejo en la que luce su abdomen. En la imagen, no hay rastro de un baby bump, pero eso tendría una explicación.

De acuerdo con los reportes de ¡HOLA! España, la cantante de 26 años estaría por cumplir apenas los tres meses de embarazo, por lo que es muy pronto para que se note la pancita.

Camilo y Evaluna (Paola Hernández)

En medio del revuelo que ha causado la noticia de su dulce espera, la pareja se ha mantenido al margen sin confirmar o desmentir los reportes. Sin embargo, las especulaciones sobre el sexo del bebé ya han comenzado a invadir las redes, asegurando que su segundo hijo será un varón.

Esto, luego de que su vestuario en los TikTok Awards fuera color azul cielo, por lo que sus seguidores lo han asociado al bebé que esperan. “Están vestidos de 💙 o sea será varón”, “Qué color tan divino el que se pusieron”, son solo algunos de los comentarios de sus fans.