Carmen Gloria Bresky contó pormenores de su separación con el actor Sebastián Layseca

El capítulo de esta semana del reality “La Cabaña” tendrá como protqagonistas a destacados exponentes de la actuación chilena, según adelantó Mega. En el formato de telerrealidad contarán sus experiencias, así como participarán en las dinámicas del porgrama animado por Karen Doggenweiler, César Caillet, Carolina Paulsen, José Antonio Raffo y Carmen Gloria Bresky.

En diálogo con los actores, Bresky abrió su intimidad y reveló detalles de su ruptura en su exmarido, el también intérprete Sebastián Layseca, matrimonio que duró 15 años. En esta edición del reality, que Mega emitirá este viernes, la encargada de dar vida a Marcia en “Casado con Hijos” indicó que distanciarse de su expareja ha tenido beneficios en el plano personal.

“Me sirvió para confirmar que soy una mujer fuerte y que conmigo puedo todo, y después confirmar que soy una niña todavía y que, si tengo muchos miedos y que soy muy vulnerable también, aunque me veo muy fuerte”, reflexionó, según recoge La Cuarta.

“De repente soltar y no sé”

Asimismo, afirmó que “sé que puedo y sé que puedo fallar, sé que puedo tener miedo, no estar a cargo de todo, de repente soltar y no sé”. En este sentido, comentó que “esa es mi nueva frase ahora: no sé”.

Por otra parte, destacó que han logrado una buena paternidad compartida con Sebastián Layseca, sin desmerecer a sus retoños, a quienes valoró. “Tuve la bendición de tener unos hijos maravillosos, bacanes, sensibles y que me aman y eso me hace muy completa”, aseguró la artista.