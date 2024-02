“¿Eres loca?”: Lisandra Silva arremete contra Paula Escobar tras supuesto coqueteo con Luis Jiménez

Ni coqueteo ni nada. Lisandra Silva desmintió con todo el supuesto encuentro que habría tenido el pasado fin de semana con Luis Jiménez, en un club de música electrónica del barrio Bellavista.

La información la dio a conocer la periodista Paula Escobar en el programa Que te lo digo de Zona Latina, revelando que varios testigos vieron a Lisandra conversando de lo lindo con el esposo de Coté López, de quien estaría enfrentando un nuevo quiebre amoroso.

Sin embargo, la bailarina cubana aseguró que todo se trataría de una mentira.

“Me parece una locura, que se estén inventando esas tonteras, de que yo estuve carreteando en Bellavista, con Luis, el esposo de la Coté. No lo conozco, nunca lo he visto en persona”, aclaró la ex participante de “Aquí se baila”

Además, criticó a la periodista Paula Escobar por dar a conocer el supuesto encuentro.

“Me parece una locura, que una mujer que tiene una hija pequeña, se ponga a estar inventando cosas, sin ningún fundamento, de otra mujer que también tiene niños”, criticó.

“¿Eres loca? ¿Crees que yo voy a estar carreteando con el marido de la Coté, que lo conoce el mundo entero? No les hagan caso a esa gente que inventa de todo para que usted haga clic”, arremetió, consignó Página 7.

Por su parte, el exfutbolista también se comunicó con el programa que lidera Sergio Rojas y aseguró que no conoce ni ha hablado con Lisandra.