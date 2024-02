“Hoy día no funcionaría”: Karol Lucero especuló sobre un posible renacimiento de “Yingo”

En el programa “Un Día Más” animado por Karol Lucero para Like Media, se refirió al formato del programa juvenil que lo lanzó a la fama “Yingo”, en donde era conocido como “Karol Dance”. Esto a propósito de la presencia de Eskarcita, con quien recordó su breve carrera como cantante para dicho espacio.

La exparticipante de “Gran Hermano” confesó sus ganas de participar en una nueva versión del programa juvenil que inició a finales de la década de los 2000s. Sin embargo, el animador no estaba de acuerdo con que renazca “Yingo”.

“Hoy día no funcionaría un ‘Yingo’. Yo creo que no es que la gente no está viendo televisión. Este era el horario de ‘Yingo’, ¿Qué joven llega a su casa a ver tele?”, señaló Lucero. Sus compañeros y Eskarcita no estaban de acuerdo que no funcionaría y apuntaron que podría estar vinculado las redes sociales.

“Sería funa”

Karol insistió que no se podría sostener en la televisión, y puso como ejemplo a “Gran Hermano” y su mismo programa que acumula visitas a lo largo del día, pero “Yingo” era un programa que iba en vivo.

Esta no fue la única razón que entregó Karol Lucero, sino que habló de los contenidos que habían en “Yingo”. “Además, hoy día hay cosas que los jóvenes no tolerarían. Por ejemplo, que te manden: ‘ya Eskarcita vas a tener que salir a una discoteque a darte la mayor cantidad de piquitos y compites en contra de Consuelo’(...) Esa huea hoy día sería funa”, argumentó.