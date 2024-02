Jordi Castell recordó su complicada etapa escolar: “Tuve que tomar Ritalin siempre; debió ser un cacho”

Jordi Castell abrió el baúl de los recuerdos y reveló algunos detalles de su complicada etapa escolar, asegurando que lo expulsaron de varios establecimientos por ser un “torbellino”.

“Me echaron de todos los colegios en Talca y San Fernando. Creo que porque siempre fui muy inquieto, “Generación Ritalin”. Tuve que tomar Ritalin siempre; debió ser un cacho para los profesores de esa época, que no existían las psicopedagogas ni las ‘otras capacidades’”, comentó el actual participante de “Top Chef Vip”, en una conversación con La Cuarta.

Eso sí, aseguró que “tampoco me acuerdo de haber hecho cagadas muy grandes. Pero sí me acuerdo que me mandaban para afuera a cada rato, porque distraía mucho al resto: era un torbellino po’. Pero si lo ves hoy en un colegio, era de los cabros problema que no dejan que el resto ponga atención”, explicó.

Sin embargo, cuando viaja hacia el pasado y recuerda estos momentos, asegura que fueron todos buenos y que los guarda con cariño.

“En el colegio la pasé bien, a pesar de todos estos altibajos que era cambiarme de colegio, de ciudad, y ser un niño problema, porque siempre lo fui, pero por mi indisciplina de ser tan inquieto”, explicó.

Su don: copiar en las pruebas

Posteriormente, reveló que las materias de ciencias nunca fueron su fuerte, de hecho Jordi expresó que uno de sus dones era copiar en las pruebas o exámenes.

“Había ramos que nunca entendí, hasta el día de hoy: química, física y matemáticas al final fueron un tortura. Por suerte tenía compañeras de curso a las que le podía copiar; siempre fui muy bueno para copiar. En ramos humanistas, como artes plásticas, ciencias sociales, castellano o historia me iba increíble; era bien contrastado todo en términos académicos. Nos ayudábamos entre compañeros, como pasa en todos los colegios. No había nada que me rayara más que la historia de los griegos y los romanos, que eran todos gay, jajaja. Talca, 1979, y yo viendo el Imperio griego... Estaba vuelto loco po’”, cerró.