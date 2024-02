“Me siento una idiota”: Gabrieli Moreira protagoniza tenso encontrón amoroso con Fabio en “Tierra Brava”

Un nuevo paso en sus intenciones de retomar su relación amorosa con Fabio Agostini dio Gabrieli Moreira, quien en un sentido diálogo con el español le reclamará en los próximos episodios de “Tierra Brava” por no incluirla “en sus planes” de pareja.

El diálogo, del que fueron testigos Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, fue mostrado en el avance del próximo episodio del reality de Canal 13, donde la brasileña se jugará sus cartas con el objetivo de recuperar el amor del español.

El tenso diálogo en Tierra Brava

“Yo esperaba que una persona que tanto me ama, me incluya en sus planes. Yo quiero ser tu novia (...) quiero saber. ¿Hasta qué punto estoy incluida en tu vida? ¿Me entienes?”, fue el inicio del diálogo que incomodó a Fabio, principalmente al recordarle un episodio a Gabrieli, cuando él intentó abrirse con ella para saber en qué estaba su relación dentro del encierro.

“Mira, justo te dije eso y te fuiste. Te levantaste y te fuiste. Como una niña. Como una niña chica (...) además, noto como que ya me estás como medio presionando, tía”, reconoció.

“Yo te puedo amar mucho, pero si vamos a seguir como estábamos antes, entonces jodidos”, insistió Fabio, aún dolido por los episodios de violencia en los que lo involucró erróneamente Chama dentro del reality.

“No vamos a seguir como estábamos antes”, le prometió Gabrieli, quien tras ello le sinceró a Fabio que lo único que esperaba de él era tener la “seguridad de que tú quieres estar conmigo, de verdad”.

“Yo sólo quiero tener la seguridad de que tú quieres estar conmigo, de verdad. Tú fuiste la primera persona que nunca estuvo seguro sobre ser mi enamorado o no. Que no me asume y no me acepta como su novia”, reclamó.

Su insistencia en el tema dejó contrariado al español, quien se defendió asegurando que “hemos estado así tiempo atrás. ¿Qué estás hablando, Gabri? No digas cosas que no son”.

“Eso no es así como lo estás pintando, Gabri”, le remarcó Fabio, evidentemente golpeado por los dichos de su ex, quien sobre el final de su diálogo con Agostini comenzó a sollozar y asegurarle que se sentía “una idiota” por haber entrado al programa por él.

“Me siento una idiota, una idiota de haber entrado aquí”, finalizó.

