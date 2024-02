“¡Obvio que me invitaron!”: Pancha Merino confirmó que participará de la próxima Gala del Festival de Viña

La actriz Francisca Merino es una de las mujeres que siempre deslumbra cuando pisa la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña del Mar, y este año no será la excepción. En el programa “Tal Cual”, la panelista confirmó su presencia en el evento viñamarino.

En el programa del miércoles, Francisca modeló el atuendo de su tienda de ropa, y por esto fue consultada por José Miguel Viñuela si es que fue invitada a la Gala. “¡Obvio que me invitaron! Por favor amigo”, reveló.

“Voy a ir con un vestido de Javiera Jordán, ¡Maravilloso!”, dijo. Francisca Merino realizó una confesión entre risas, “menos mal me invitaron porque si no me iba a quedar con el vestido hecho”, señaló.

“A mí siempre me invitan. La gente espera que yo pase ¡Pooobre!”, bromeó Pancha Merino.

Si es que irá acompañada con su pareja o hijo, como lo hizo el año pasado, la actriz contestó que “voy a ir sola porque no tengo ganas de pasar con nadie que vaya a distraer la atención de mi vestido”.