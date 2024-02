Segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’: Conoce la lista de actores de los nuevos episodios

La popular serie surcoreana ‘El Juego del Calamar’ ha capturado la atención de los espectadores de todo el mundo con su emocionante trama y personajes cautivadores.

Después de una exitosa primera temporada, los fanáticos estaban ansiosos por descubrir qué les depararía la segunda entrega de este juego mortal. Ahora, se ha revelado la lista de actores que se unirán al elenco en los nuevos episodios, y promete agregar aún más emoción a la historia.

Actores que regresan

Entre los actores que regresan a la segunda temporada se encuentran Lee Jung-jae, quien interpreta a Seong Gi-hun, el protagonista de la serie. Gi-hun es un chofer divorciado que se ve arrastrado a participar en el juego para saldar sus deudas.

También regresa Wi Ha-joon en el papel de Hwang Jun-ho, un oficial de policía que se infiltró en el juego para encontrar a su hermano desaparecido. Otros actores que vuelven son Gong Yoo, quien interpreta al reclutador del juego, y Lee Byung-hun, en el papel de The Front Man, el líder supervisor del juego.

Nuevos actores

Entre los nuevos actores que se unen al elenco se encuentran caras conocidas y talentos emergentes.

Yim Si-wan, conocido como Siwan, es un cantante, actor y presentador surcoreano que ha demostrado su versatilidad en diversas producciones. Park Sung-hoon, una joven estrella en ascenso, también se une al elenco, al igual que Yang Dong Geun (YDG), un reconocido actor y rapero surcoreano.

Kang Ha-neul, un talentoso actor y modelo, se suma al elenco, junto con Kang Ae-shim, una veterana actriz con una amplia experiencia en la industria del entretenimiento.

Park Gyu-young, quien ha destacado en series como “Sweet Home” y “It’s Okay to Not Be Okay”, también formará parte de la segunda temporada. Jo Yu-ri, exintegrante del grupo femenino Iz*One, hará su debut actoral en esta serie.

Otros actores que se unen al elenco son Lee David, Lee Jin-wook, Choi Seung-hyun (conocido como T.O.P), Roh Jae-won y Won Ji-an. Cada uno de ellos aportará su talento y habilidades para dar vida a personajes nuevos y emocionantes en la trama de ‘El Juego del Calamar’.