Guarén reveló que tiene que volver a ser hospitalizada a un año de su operación por un aneurisma cerebral

En octubre, la participante de “Tierra Brava”, Valentina Torres más conocida como “Guarén” compartió el preocupante diagnóstico que recibió a su corta edad: tiene un aneurisma. Ahora tiene que hospitalizarse para chequear su estado de salud a un año de su operación.

Al ser consultada sobre cómo se dio cuenta, ella reveló que tuvo un dolor de cabeza que le duró cinco días, donde sentía que le pinchaban con una aguja del ojo al cuello. Torres contó que fue a un neurólogo y se hizo exámenes, los cuales determinaron que tiene una aneurisma.

“Con los meses fue creciendo cada vez más, y ahí me dijeron ‘te vas a morir sí o sí a los 25 o 26 años”, le dijo a sus compañeros. Ella fue intervenida en diciembre, donde le abrieron de la ingle y le metieron un tubo por la arteria.

La Guarén le reveló a sus compañeros que si le operaban de la cabeza, tenía un 50% de probabilidades de morir durante la intervención. “De hecho, saliendo del reality me voy a hospitalizar de nuevo. Tomo cardioaspirina todos los días”, señaló.

“Es algo que me incomoda”

En conversación con Fotech, la Guarén nuevamente se refirió al complejo problema de salud que tuvo. “Yo me operé el 19 de diciembre de 2022, ya ha pasado más o menos un año desde que me operaron. Prácticamente, ahora me tengo que hospitalizar, porque tengo que ver cómo salió la operación”, reveló.

Valentina reconoció que le preocupa el tema debido a que es propensa a tener aneurismas, y no se descarta que pueda volver a suceder más adelante.

“Es algo que me incomoda, que me inquieta, pero aun así sé que es algo que tiene solución y como me voy a estar monitoreando todos los años hospitalizándome, creo que eso me tiene más tranquila”, asegeruó.