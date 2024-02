José Antonio Raffo habló sobre su relación a distancia con Lux Pascal: “Me siento muy bien acompañado”

En un reciente episodio de “La Cabaña”, el actor José Antonio Raffo compartió algunos detalles íntimos sobre su relación de 12 años con Lux Pascal, la hermana del actor internacional Pedro Pascal. Actualmente la pareja mantiene una relación a distancia, ya que Lux reside en Nueva York.

Durante una dinámica conducida por la conductora del espacio Karen Doggenweiler, Raffo expresó su felicidad a pesar de la distancia, afirmando: “Mi corazón siempre muy bien porque me siento muy bien acompañado, a pesar de vivir a distancia porque ella vive en Nueva York hace cuatro años”.

La pareja ha mantenido su romance a pesar de que Lux vive en Estados Unidos desde el año 2019, cuando fue seleccionada para estudiar en la prestigiosa Escuela Julliard.

Raffo destacó la fortaleza de su vínculo, revelando que ambos viajan constantemente para encontrarse. “No andamos con el miedo de que esto alguna vez se acabe porque si se acaba es verdad no más, no hay nada más importante que la verdad”, añadió el actor.

Respecto a la experiencia de tener una pareja que se desenvuelva en el mismo ámbito actoral, Raffo aseguró que: “A mí con la Lux, se nos dio naturalmente, nosotros nos diversificamos nuestro espacio laboral. En verdad no nos ha tocado nunca trabajar juntos, además de cortos o escenas así”. Incluso aprovechó el espacio para adelantar que podrían realizar algún proyecto juntos muy pronto.

Además de compartir detalles sobre su relación, Raffo sorprendió al revelar un curioso favor que le pidió su cuñado, Pedro Pascal, durante una visita a Chile. Según Raffo, Pedro le solicitó ser su asistente. “Me habló por WhatsApp, me comentó: ‘Voy a Chile a grabar un comercial, necesito a alguien de confianza que me asista’. Y a mí me pareció súper buena idea”, rememoró Raffo.

