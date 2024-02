¿Le dolió? Esta fue la reacción de Nodal a la ‘tiradera’ de Belinda ¡Ni Piqué reaccionaría así!

La noche del 31 de enero, Belinda hizo su triunfal regreso a la música con un tema donde se adentró al mundo del género de corridos tumbados con su tema ‘Cactus’ que se trataría de nada más y nada menos que su sonada relación con Christian Nodal.

Esta canción marca su regreso oficial a la música luego de 10 años de ausencia, siendo su último álbum lanzado, ‘Catarsis’ de 2013. Esta es la razón por la que algunos, incluso, pensaron que su nueva canción también hablaría sobre su proceso de evolución en la industria, luego de que los adelantos, mencionaran “Renace, crece, florece”.

Belinda 'Cactus' Youtube Belinda: 'Cactus' (video oficial) (Youtube Belinda: 'Cactus' (video oficial))

Sin embargo, cuando Belinda dio a conocer que había firmado con una nueva disquera, reveló que su nuevo proyecto musical sería una catarsis para ella, donde por fin revelaría su parte de la historia con sus ex parejas, entre ellos, Christian Nodal, Lupillo Rivera, Criss Angel, entre otros.

Pero, con quien parece dar inicio a esta serie de tiraderas fue el originario de Caborca, Sonora, esto a raíz de que los adelantos que presentó de su nueva canción, dejaran a la vista algunos guiños al cantante como el color verde, el cactus y sobre todo, el famoso tatuaje que un día se hizo en honor a Belinda.

¿Cuál es la letra de ‘Cactus’ de Belinda?

En su etapa ‘Beli-k’, la estrella pop, hizo una canción con una clara dedicatoria, Christian Nodal, con quien estuviera a punto de casarse, y cuya relación se zanjó en una polémica ruptura que terminó llena de controversia luego de que el sonorense publicara una conversación donde Belinda le pedía dinero, esto sumado a su pedido para ‘dejarlo sanar’.

La letra de la canción menciona: “No todo fue lo que me mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar” y terminó: “¿De qué sirvió tatuarte mis ojos, pa’ luego borrarlos con otros?”.

Ante estos controversiales versos, la expectativa por conocer la reacción de Nodal, no se hizo esperar, fue así que los propios internautas se dieron cuenta de que el cantante, pudo haberle contestado a Belinda a través de sus redes sociales.

La reacción de Nodal a la tiradera de Belinda

Usuarios comenzaron a especular que Nodal le habría enviado algunas indirectas a Belinda a través de sus redes sociales, tras el lanzamiento de ‘Cactus’.

El cantante habría reposteado publicaciones de los fans respecto a su nueva canción con Peso Pluma, titulada ‘La Intención’ de la que también se especula que podría estar dirigida a su ex.

“Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí, hace todo pa’ que te quedes y, aun así, te hago venir, ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas”.