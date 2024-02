“Me decepcioné mucho de él”: Paty Maldonado reveló qué importante artista la sorprendió con su comportamiento

En el capítulo de este viernes de “Tal Cual”, la animadora Patricia Maldonado recordó sus años como artista, y desclasificó interacciones con importantes cantantes, como qué exitoso intérprete español la sorprendió de mala manera por su actitud.

Maldonado a quién no recordó con mucho cariño es al intérprete de “Digan lo que digan”, el español Raphael. “Hay que reconocer que el caballero es un gran artista, pero su carácter era como un collar de rieles (pesado). Qué terrible”, partió.

“De artista nadie puede decir nada (...) Hoy en día tal vez no está en su mejor momento artístico, respetemos la trayectoria. Hablando de la calidad humana, me decepcioné mucho de él cuando lo conocí”, señaló Maldonado.

“El trato que tenía con la gente que servía. Ahí es cuando uno dice: ‘¿qué pensará un artista que actúa de esa manera? ¿Qué no se va a morir?’”, detalló la cantante. Maldonado contó que él mandó a un garzón a que le limpiara la mesa, reclamando porque le tenían la mesa sucia.

“Quizás estaba en un pésimo momento, no lo sé, pero no tienes por qué desquitarte con la gente que te atiende. Se gentil, dar las gracias, eso hizo que me decepcionara como persona”, agregó Patricia Maldonado.