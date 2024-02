¿Nuevo romance? Kim Kardashian y Odell Beckham fueron capturados en una cita

Kim Kardashian y Odell Beckham Jr. estarían teniendo un romance y no se lo ocultan a la prensa. Las estrellas se dejaron ver asistiendo a un evento previo a los Grammy de Jay-Z en West Hollywood el viernes por la noche.

Rumor de romance entre Kim Kardashian y Odell Beckham Jr.

Kardashian y Beckham asistieron vestidos completamente de negro. Kim llegó con su hermana Khloé Kardashian mientras que Beckham Jr. llegó solo.

Según TMZ, Kardashian, de 43 años, y Beckham Jr., de 31 años, salieron juntos y tuvieron un momento privado en el estacionamiento.

Kim Kardashian and Odell Beckham Jr. reignite dating rumors at Jay-Z’s pre-Grammys party https://t.co/CeQNC9JO0O pic.twitter.com/GIXuvWXFGQ — Page Six (@PageSix) February 3, 2024

“El lujoso Range Rover de Kim fue fotografiado alejándose de la fiesta alrededor de la 1:30 am, pero no se la vio adentro gracias a las ventanas oscurecidas del vehículo”, informó Page Six en su portal web.

Page Six intentó contactar a los representantes de Kim o Beckham Jr., pero sin respuesta.

La supuesta pareja estaría saliendo desde 2023

La supuesta pareja comenzó a generar los rumores en septiembre de 2023 cuando una fuente le dijo a Page Six que habían “estado saliendo de manera informal” y, a menudo, en entornos grupales.

Pero los rumores de citas se avivaron cuando Kim asistió a la fiesta del cumpleaños número 31 de Beckham Jr. en la ciudad de Nueva York en noviembre de 2023. La dueña de SKIMS también celebró el cumpleaños número 30 a su lado en 2022.

Jay-Z held a pre-Grammy small gathering with khloe kardashian, Lil Uzi Vert, and Corey Gamble.



Karrueche Tran 👀Quavo

Kim Kardashian 👀 Odell beckham jr pic.twitter.com/W1oB73ZfeK — Black AF News (@blackafnews) February 3, 2024

Aunque la información no ha sido confirmada, esta no sería la primera vez que Kim salga con un jugador de la NFL.

En 2007, Reggie Bush apareció en un capítulo de Keeping Up with the Kardashians, pero la pareja se separó en 2010.

Kim se casó con Kanye West en 2014 y tienen cuatro hijos: North West, Saint, Chicago y Psalm 4.