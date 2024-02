¿Se le olvidó lavarse los dientes? Tunden a Peso Pluma por su ‘extraña’ dentadura en los Pre-Grammys

A unas horas de que se lleve a cabo la 66ª edición de los Premios Grammy, Peso Pluma ya generó opiniones divididas en redes sociales, tras aparecer con una extraña dentadura durante la fiesta previa a la entrega de los galardones.

El ícono de los corridos tumbados acudió a la alfombra roja de los Pre-Grammys la noche del 3 de febrero, acompañado de su novia Nicki Nicole, compartiendo algunas de las postales más tiernas junto a ella.

Pero su popularidad es tal, que pronto, el originario de Zapopan está haciéndose un lugar en la industria musical a nivel internacional, ganándose una invitación a tan exclusivo evento, donde posó junto a Mariah Carey y Lana Del Rey, sin embargo, Emilio Hassan Kabande, nuevamente se ha colocado en el ojo de huracán esta vez por su extraña elección de look que llevó a dicha gala.

También te podría interesar: “Sigan haciendo famoso a cualquier bab0s0″: captan a Peso Pluma humillando a un fan y lo acaban en redes

Critican a Peso Pluma por su look en los Pre-Grammys

No es raro que Peso Pluma opte por algunos de los looks más extravagantes en distintas galas, optando por prendas en colores neutros la mayor parte del tiempo, pero de tipo oversize, con grandes chamarras y looks totales en blanco y negro.

Para la gala de los Pre-Grammys, el cantante posó con un traje y pantalón negros del que resaltaba un broche dorado colgando de una cadena, a este atuendo se sumó el elegante vestido de Nicki Nicole satinado en color rosa con aplicaciones negras que contrastaban con su atuendo, al que añadió unos guantes de ópera de este mismo tono, su look le valió de halagos y comparaciones con Megan Fox.

La pareja brilló en la alfombra roja, sin embargo, el problema vino cuando el cantante de ‘Ella Baila Sola’ sonrió dejando mucho que desear para los seguidores que no dejaron de criticar el hecho de que optara por un diseño de ese tipo en una ceremonia de talla mundial.

También te podría interesar: “Le puso cara de asco”: el polémico gesto de Nicki Nicole ante beso de Peso Pluma atrajo críticas

Peso Pluma y Niki Nicole Getty Images (Getty Images)

¿Qué tiene Peso Pluma en los dientes?

El cantante fue duramente criticado en redes sociales tras aparecer con una peculiar sonrisa que dejaba a la vista sus nuevos dientes de oro, lo que provocó el enojo de la red, quienes reprobaron su aspecto en una gala de talla internacional.

Este diseño cubría en su totalidad casi todos sus dientes, lo que parecía darle un efecto como si no tuviera dichas piezas. Y es que no solo el cantante fue criticado, también Nicki Nicole, a quien le cuestionaron si no le daba vergüenza estar con él.

Los usuarios no dudaron un segundo en dejar contundentes comentarios a Peso Pluma en los que se leía:

“Ella re diosa y él se olvida de lavarse los dientes jajaja”, “Como cuando me piden una foto sonriendo después de comer frijoles”, “A mí me gusta la música de PP, pero no ch*ng**s, de verdad no pensó en como se vería con esos dientes por más moda- elegancia o como le quieran llamar que se ve mal”, “Quien le dijo que eso en los dientes se le ve bien???”, “Por eso es importante cepilllarse los dientes tres veces al día”.