Fabio Agostini aseguró que ya no soporta a su expareja, Gabrieli: “Es muy intensa, muy posesiva, muy celosa”

Fabio Agostini y Gabrieli Monteira están pasando uno de sus peores momentos dentro del encierro de “Tierra Brava”, y es que el español está agotado de las actitudes de su expareja.

Así se pudo ver en el más reciente capítulo del reality de Canal 13, en donde los extortolitos nuevamente discutieron sobre sus proyecciones como pareja.

“Yo te dije que ojalá me salgan nuevas oportunidades en Chile porque me gustaría cambiar de ciudad y estar mejor, y en vez de alegrarte, lloraste”, le reclamó Fabio, asegurando que no apoya sus proyectos laborales.

“Yo espero que alguien que me ama me incluya en sus planes. Yo quiero ser tu novia y quiero saber hasta qué punto estoy incluida en tu vida. Mi plan cuando llegué era dormir juntos, desayunar juntos, entrenar juntos. Yo tenía la esperanza de que estábamos enamorados”, expresó Gabrieli.

En ese momento, el español reveló que se siente ahogado de estas actitudes y de la presión que ella pone sobre él respecto a su relación, sumado al estrés que conlleva el encierro.

“Estoy agobiado desde antes que llegaras, estresado, y tú llegas y me metes presión, me preguntas qué somos, qué vamos a hacer. Mi cabeza no es la misma que cuando he entrado. ¡Relájate! No me presiones con estas cosas, deja que fluya a ver qué pasa”, indicó.

“¿No sabes si quieres estar conmigo? ¿No sabes si quieres ser mi enamorado? Me estoy dando cuenta que entré con una expectativa de estar juntos, de que eras la misma persona, pero has cambiado mucho y ya no quieres nada conmigo. Me siento una idiota de haber entrado aquí”, repuso ella, llorando.

Relación tóxica

En ese momento, y tras la tensa situación, Fabio aseguró que están teniendo los mismos problemas que tenían fuera del encierro.

“¿A ti no te parece una relación tóxica esto? Por mucho que me ames, yo también te amo, pero veo que esta relación no tiene futuro. Yo no quiero estar así, con dramas una vez por semana. Si vamos a seguir así siempre, no hay futuro”, le dijo.

“Yo quiero ser tu novia y que tú me asumas como tu novia. ¿Te parece tóxico tener que pedirle a mi enamorado que me ame? Estás terminando conmigo al tercer día”, se lamentó Gabrieli, quien se levantó llorando y se fue corriendo, dejando solo al español.

Posteriormente, Fabio se desahogó con sus compañeros de encierro, a quienes les comentó que la brasileña es “muy intensa, muy posesiva, muy celosa. La quiero mucho pero tiene eso que la cag…, me presiona y me pincha. No sé si lo mejor para mí es estar solo o intentarlo más con ella”.

Por su parte, Gabrieli le comentó a Dani Castro que Agostini “es el primer hombre que me hace sentir insegura. Siento que está confundido y no quiero aguantar eso. Yo quiero un hombre, no un chico de 20 años”, cerró.