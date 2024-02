¡No saben quién es! Nicki Nicole pasa ‘desapercibida’ en los Grammys y le piden que se presente

Apenas ayer, Peso Pluma se viralizaba por acudir a la gala de los Pre-Grammy, con un total look negro al que le sumó un ‘extraño’ accesorio dental que dejó mucho que desear para los seguidores, quienes no perdonaron su particular sonrisa.

El originario de Zapopan utilizó unas prótesis dentales hechas aparentemente de oro, que daban un efecto como si no tuviera dientes, lo que provocó el reproche de sus fanáticos, quienes le recordaron que el dinero no daba la ‘elegancia’.

Pese a las fuertes críticas, Emilio Hassan Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma o ‘La Doble P’, fue acreedor de su primer Grammy en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Mexicana’, gracias a su disco ‘Génesis’ que incluye temas como ‘Lady Gaga’, ‘PRC’ y ‘Rosa Pastel’.

Desde la ceremonia previa a la entrega de los Premios Grammy, Peso Pluma ha estado acompañado por su novia, la argentina Nicki Nicole, presumiendo su amor durante su paso por ambas alfombras, mismo que también ha estado en el ojo del huracán para los fans, pues todavía no termina de convencerlos, cuestionando que sea genuino.

Entrevistadora no reconoce a Nicki Nicole durante su paso por la alfombra de los Grammy Awards 2024

Nicki Nicole se ha convertido en la eterna compañera de su novio Peso Pluma, tanto que, el 4 de febrero, en plena 66ª entrega de los Premios Grammy, la pareja hizo ruido no solo por los atuendos que utilizaron, también por la reacción de una de las entrevistadoras que no logró reconocer a la novia del intérprete de ‘El Azul’.

La pareja posó con un atuendo parecido al de la noche anterior, él con un look de saco y pantalones negros, mientras que su novia, con un vestido azul y escote corazón, sumado a unas extensiones cobrizas con mechas, presumiendo un bronceado que sorprendió a más de uno.

Pese a que la carrera de la rosarina también es destacada gracias a sus composiciones, siendo un ícono del trap, durante una entrevista previo a su entrada a la gala de los Premios Grammy 2024, captaron el momento en el que la presentadora no logró reconocer a Nicki Nicole.

El incómodo momento se dio con una periodista de ‘E!’, quien se acercó al ganador del Grammy para hablar con él, fue entonces que, emocionado, Peso Pluma declaró: “Imagínate, estoy agradecido por estar aquí con mi novia tan hermosa y disfrutar el momento”, a lo que ella se acerca a Nicki Nicole y le dice “A ver, dinos tu nombre querida”, a lo que la cantante de 23 años solo se llevó las manos al pecho y sonrió.

La reacción de los fans no se hizo esperar, quienes pronto trajeron de vuelta el eterno debate donde mencionan que Nicki Nicole se debe a Peso Pluma, y que ella solo estaba con él por dinero y fama.