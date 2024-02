¿Fue la amante? Ary Tenorio comenta cómo se conoció con Luisito y si intervino en la relación con Cynthia

Luis Arturo Villar es un youtuber y empresario que se ha catapultado a la fama mundial por sus viajes en distintas naciones y la reseña de los mismos. Luisito Comunica, como es conocido en plataformas digitales, ahora está relacionado a una presunta infidelidad que involucra a su pasada relación.

En el podcast “Un Tal Fredo”, Cynthia Velásquez (expareja de Luisito) relató que su pasado noviazgo con el mexicano no terminó nada bien. “Al principio todo estuvo muy chido, fue una relación de 5 años. Era el primer novio que no era un wey que me llevaba todos los años de la vida, era alguien bonachón, era alguien que me hacía reír”, relató sobre el inicio del vínculo.

Cynthia Velásquez Captura de pantalla

Ella comentó que se retiró de la relación, y los usuarios la visualizaban como la persona negativa dentro del proceso que cumplía junto a Luisito. La razón de la ruptura se debía a un extraño suceso que parecía ser una infidelidad.

“Le estuve preguntando por qué están mis cosas escondidas, y él me dijo una cosa que hasta la fecha no le creo, dijo ‘las escondí para ver cómo se sentía no estar contigo’. Él y yo ya estábamos medio con un pie fuera de la relación los últimos 6 meses”.

Las indirectas cayeron sobre Ary Tenorio. La modelo venezolana fue tildada como la “manzan de la dsicordia” o la manate que generó esta ruptura. Por supuesto, la también creadora de contenido no perdió la oportunidad de dar una respuesta.

Ary Tenorio Captura de pantalla

Respuesta de Ary Tenorio

“Luis y yo nos conocimos a finales del 2019, nos conocimos, o sea “hola, mucho gusto, soy Ary. Soy Luis”. Que empezamos a salir fue mucho después, y ellos terminaron en junio del 2019. Básicamente lo que te estoy queriendo decir es, lo que no es de tu año, que no te haga daño”.

En conclusión, Ary apuntó que no quiere extender estos problemas a una ira de fanáticos (hate) a una personalidad puntual. Más bien respetar la relación que stá cumpliendo con Luis y los lazos que ya se terminaron en el pasado.