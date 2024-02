¿Lanzó indirecta a ‘LuisMi’? El mensaje que Michelle dedicó a Stephanie alabando su labor de madre soltera

Michelle Salas ha mejorado su relación con su padre Luis Miguel, luego que él la abandonara por años y ni siquiera la reconociera.

Su madre Stephanie Salas fue quien la crio sola, pero en los últimos años, especialmente a finales del año pasado, su relación con su padre ha ido mejorando y se han acercado más.

El cantante asistió a su boda, y ella ha asistido a varios de sus conciertos, e incluso han ido a cenar juntos, pero a pesar de esto, la joven no olvida quien fue la que la crio y se sacrificó por ella, y recientemente lo reconoció frente al mundo entero.

El mensaje con el que Michelle Salas felicitó a su madre en su cumpleaños y habría enviado indirecta a Luis Miguel

Stephanie Salas estuvo de cumpleaños este lunes 5 de febrero, y su hija Michelle Salas le dedicó un emotivo mensaje en redes, junto a unas fotografías.

“Mi roble, mi mejor amiga, mi confidente, mi ejemplo a seguir. La mujer más dulce y a la vez más fuerte que conozco. Agradezco todos los días a la vida por haberme puesto en tu camino. Que afortunada soy de poder llamarte mamá. Gracias por acompañarme y apoyarme en cada paso que doy”, dijo la joven modelo.

Michelle Salas La modelo le dedicó un emotivo mensaje de felicitación a su madre en redes (@michellesalasb/Instagram)

Y, además, le dijo unas hermosas palabras que muchos aseguran también fue una indirecta para Luis Miguel, pues alabó su labor como madre soltera.

“Gracias por tus enseñanzas, por tu educación, por llevarme a la escuela a las 6 am, por hacerme el lunch todas las mañanas, por hacerme reír, por secarme las lágrimas, por darme un beso y un abrazo cuando más lo he necesitado, por decirme que todo va a estar bien , por creer en mí, por dejarme tomar mis decisiones aunque a veces no sean las correctas 😅 Gracias por hacerme mejor persona 🫶🏼Te admiro tanto, como madre y como mujer”, fue el mensaje de Michelle.

Y es que se sabe que Luis Miguel no se hizo cargo de Michelle ni la reconoció, por lo que Stephanie tuvo que criarla sola, y aunque no fue fácil, la sacó adelante y ahora es una mujer feliz y exitosa.

“Que lindas palabras”, “ella fue mamá y papá para ti, que lindo que se lo agradezcas”, “me huele a indirecta para Luis Miguel”, “se ve que es una niña agradecida, que linda”, “escucha Luis Mi, todo lo que tú no hiciste lo hizo su madre”, y “que palabras tan hermosas, de lo que se perdió tu papá”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de los años de ausencia, Luis Miguel ha querido recuperar el tiempo perdido y reivindicarse con su hija mayor y se ha mostrado mucho más unido a ella, a diferencia de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula.