Raquel Argandoña narró detalles de su internación y la odisea que significó regresar de Cancún

Finalmente Raquel Argandoña regersó a su habitual trabajo como panelista del programa “Tal Cual” este lunes, luego de haber sido internada de urgencia por una obstrucción intestinal severa.

Durante el desarrollo del espacio de TV+, la conductora televisiva narró que sus afecciones médicas se iniciaron una madrugada en su estadía en Cancún, tras haber comido diferentes platos, tales como nachos con queso caliente, pollo con papas fritas y completo.

Alrededor de las cuatro de la madrugada, la “Raca” no aguantaba el dolor y, junto a su asistente, acudió a una clínica privada. En el centro médico le indicaron el diagnóstico junto con señalarle que debía quedar internada, según consigna Página 7.

Frente al panorama, la “Quintrala” consultó por el costo de la intervención. El valor ascendía a 90 mil dólares, es decir, más de 85 millones de pesos chilenos.

“Me dijeron ‘estas clínicas particulares se mantienen con los seguros de los extranjeros’. Yo lloraba, lo único que quería (era irme). Ahí le avisaron a mi hermana y ella me compra un pasaje en business”, confidenció.

“El problema es que en la clínica no me daban el pase para irme ¿Cómo me iba a operar si quizás el seguro no me iba a cubrir los 90 mil dólares? No. Firmé mi alta bajo mi responsabilidad, convencí al doctor que me pusiera morfina”, sinceró.

“Me tomé dos Ravotril...”

Argandoña explicó que el médico fue claro en señalar que la jefa de cabina en el vuelo no podía enterarse de su estado de salud, a riesgo de que le impidiesen viajar.

En esta encrucijada, el rostro de TV+ optó por maquillarse para simular un buen semblante y, luego de subir al avión, simuló que todo estaba normal. Entonces, le avisó a la asistente de vuelo que no comería nada pues sólo deseaba descansar.

“Cuando despegamos, me tomé dos Ravotril... y llegué justo. Esto no lo estoy recomendando, fue bajo mi responsabilidad”, aclaró.

“¡Te drogaste!”, le señaló espantado Jordi Castell, en tanto que Paty Maldonado la tildó de “loca”.

De esta forma Raquel Argandoña logró arribar a Santiago de Chile, para luego internarse en una clínica del sectro oriente. Permaneció nueve días en la UCI.

“Esta recuperación me ha costado más que la primera”, admitió.