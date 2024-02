Cathy Barriga rompió el silencio sobre sus excompañeros de “Me Late”: acusó que están haciendo “leña de un árbol caído”

Una polémica surgió entre los excompañeros de “Me Late” después de que Sergio Rojas, Antonella Ríos y Luis Sandoval desclasificaron conflictos que tuvieron con la exalcaldesa de Maipú y colega en dicho programa, Cathy Barriga.

En el capítulo del viernes pasado de “Que te lo digo”, los mencionados discutieron sobre cómo fue trabajar con la exalcaldesa de Maipú, quien se encuentra en arresto domiciliario total tres ser formalizada por los delitos de fraude al fisco, fraude de subvenciones, apropiación indebida y falsificación o uso malicioso de documentos público.

Rojas señaló que ella era “insoportable”, mientras que Ríos comentó que “no era insoportable, no era pesada (...) El problema es que es muy terca, llevaba a sus ideas, uno no podía debatir tranquilamente”. Por su parte, Luis Sandoval mencionó estar desilusionado después de haber tenido una buena relación con ella, y le dejó de responder.

Uno de los problemas que desclasificaron fue que Cathy Barriga pidió que Antonella Ríos no estuviese presente en el primer capítulo del estelar, a pesar de ser otra integrante de “Me Late Estelar” y continuar en todos los episodios restantes.

Lee más: “Me siento desilusionado”: Exintegrantes de “Me Late” desclasificaron conflictos con Cathy Barriga

La respuesta de Cathy

Cathy Barriga fue contactada por Adriana Barrientos para el programa “Zona de estrellas”, donde ella rompió el silencio sobre los dichos de sus excompañeros.

La Leona estuvo encargada de transmitir sus dichos ya que la exalcaldesa le pidió expresamente no mostrar los audios, dicha instrucción salió al aire después de un descuido de Barrientos, corroborando que efectivamente habló con Barriga.

“Me dijo que había sido muy complejo para ella estar escuchando injurias y calumnias, porque en este minuto ella no puede defenderse. Me lo acaba de reiterar que de repente ve un extracto en el Instagram de Zona Latina y ve cómo se refieren los excompañeros de ella de una muy mala manera”, comenzó Adriana.

“Para Cathy ha sido súper complicado porque, obviamente, no está pendiente de qué dicen sus excompañeros. Pero, dice: ‘Igualmente fue una puñalada por la espalda, porque son personas con las que compartí y a las que le tomé cariño’ y ella trató de compaginar con ellos”, agregó Barrientos.

“Cathy me dice que está sorprendida y qué fácil es ahora que ella no puede defenderse, salir con una tropa de mentiras a descalificarla y hacer leña de un árbol caído, una tradición muy clásica chilena. Si bien es cierto que Cathy está preocupada de otros temas, me dice que igual no le fue indiferente y le dolió bastante cuando lo vio en el Instagram del canal”, cerró.