Gissella Gallardo detalló la desafiante experiencia que ha sido “Top Chef VIP”: “El primer día ya me compliqué”

La única mujer que ingresará al estelar de Chilevisión, “Top Chef”, Gissella Gallardo se confesó sobre su llegada al exigente programa de competencia culinaria que tiene como jueces a Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast.

En una conversación con LUN, la periodista confesó que “me daba un poco de miedo la competencia porque cocino, pero lo clásico no más. Acá el primer día ya me compliqué porque tenía que hacer platos para 10 personas”.

“Además, que yo toda la vida he sido de cocinar sin sal, soy de las que prefiere que cada uno le eche, y acá al principio siempre fue la crítica que era eso lo que le faltaba en mis platos, después sentí que le echaba mucha y me seguían diciendo que me faltaban. Entonces, ahí me puse a pensar que a mis niños les hacía comida desabrida”, agregó entre risas.

Sobre sus compañeros, Gissella sólo tuvo buenas palabras hacia ellos, especialmente con Paulina Nin, Belén Mora y a Máximo Menem, quien reveló que lo tratan como la guagua del programa por su corta edad.

Su relación con la chef Fernanda

Con respecto a los jueces, ella hizo hincapié en la chef Fernanda ya que hizo alusión al respeto que le tiene y cómo la llega a intimidar con su manejo televisivo. Gallardo adelantó que en el primer capítulo se evidenció su pánico escénico a la hora de enfrentarse a la jueza del programa con su plato.

“Ella tiene una mirada intimidantemente, penetrante. Yo nunca me corto con eso, pero a ella no puedo verla fijamente, hace que uno piense que te va a decir que está todo malo, pero luego hace una sonrisa y suelta: ‘está exquisito’. Me sigue pasando eso con ella y creo que será hasta el último día”, aseguró Gallardo.

“Ella sabe que le tengo mucho respeto a su paladar, así que juega con eso. Me ha hecho la que agarra mi plato, no lo prueba altiro y se lo pasa a alguno de otros chefs. Lo hace increíble en TV”, cerró Gissella.