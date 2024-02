“Nunca logré descifrar bien cómo era”: Antonella Ríos se sinceró sobre su experiencia laboral con Cathy Barriga

El viernes pasado una polémica se desató en el mundo de la farándula después de las declaraciones de los exintegrantes de “Me Late”, Antonella Ríos, Luis Sandoval y Sergio Rojas, quienes hablaron sobre los conflictos que tuvieron con su excompañera de programa, Cathy Barriga, en el programa “Que te lo digo”.

La actriz comentó que “no era insoportable, no era pesada (...) El problema es que es muy terca, llevaba a sus ideas, uno no podía debatir tranquilamente”.

Uno de los problemas que desclasificaron fue que Cathy Barriga pidió que Antonella Ríos no estuviese presente en el primer capítulo del estelar, a pesar de ser otra integrante de “Me Late Estelar” y continuar en todos los episodios restantes.

“No me afecta el ego...”

En el programa “Zona de estrellas” se comunicaron con Antonella Ríos para ahondar sobre sus dichos en “QTLD”. Ella grabó un video para el espacio de farándula, y comenzó diciendo: “no me afecta el ego, no me siento pasada llevar ni mucho menos, pero sí me da curiosidad que haya estado el requerimiento que yo no participara del primer capítulo”.

“Igual quedé súper plop, yo creo que una cosa no quite a la otra, uno le puede dar la bienvenida a la televisión a alguien. Yo por ser mujer no voy a quitarle terreno, por el contrario, entendía el juego y sabía que existía este personaje súper llamativo, que a todos nos daba mucha curiosidad cómo se iba a desenvolver considerando el contexto judicial en el que se veía envuelta”, agregó.

Finalmente, la actriz se refirió a Cathy Barriga como persona. “A mí me da mucha curiosidad la personalidad que tiene, nunca logré descifrar bien cómo era, me pasó eso. Me sentí un poquito a ciegas tratando de empatizar con ella en algunas ocasiones, tratando de debatir con ella en diferentes temas. Pero en realidad no tenía claro un perfil para poder definir cómo me sitúo yo en ese contexto”, cerró Antonella Ríos.