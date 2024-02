“Siempre he querido estar en un video de Daddy Yankee”: Dani Castro reveló cuál era su mayor sueño tras su paso por “Tierra Brava”

Durante uno de los más recientes capítulos de “Tierra Brava”, los participantes mostraron sus dotes en el baile y Daniela Castro se llevó el esperado triunfo en la competencia, por segunda vez.

Cabe recordar que en la primera ocasión, la exMasterChef se presentó junto a Uriel, realizando una coreografía de reggaetón. Ahora la cocinera actuó con un ‘adagio bajo la lluvia’, pero su compañero de baile fue Fabio Agostini.”

El jurado hizo su evaluación destacando la interpretación, los lifts y la coordinación entre ambos al hacer la coreografía y es por esto, que la pareja se ganó una gift card de 100 mil pesos para cada uno.

En este contexto, es donde Daniela Castro reveló que uno de sus mayores sueños es convertirse en bailarina y que está muy feliz con los premios que ganó en el encierro de Canal 13.

“Me encanta. Uno de mis sueños era ser bailarina. Si bien no bailo la raja, le pongo todo lo que puedo”, aseguró en un diálogo con Página 7.

“Siempre quise estar en un programa de baile, así que lo di todo. Igual lo veo y siento que debí haberme soltado más... Me siento como la bailarina del programa y me encanta, porque Jhonatan siempre quería ganar y me decía ‘ya me va a tocar contigo’”, destacó entre risas.

¿El perreo es su pasión?

En esa línea, Castro reconoció que ha tomado clases de baile, y eso la ayudó con la memoria coreográfica.

“Mis clases son como muy piola, en verdad. Es más ‘perreo’ lo que hago, pero desde chica era jefa de barra y estaba a cargo de las coreografías en el colegio para las alianzas”, recordó.

“Siempre me ha encantado el baile, infinito, y siempre he querido estar en un video de Daddy Yankee bailando”, confesó.

Finalmente, Dani habló sobre su desempeño en ambas pruebas de “Tierra Brava”, en donde comentó que “lo disfruté mucho, me encanta”.