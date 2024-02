“Ahí tengo que entrar yo”: Sergi Arola tuvo que parar en seco a Jordi Castell tras cometer garrafal error en “Top Chef”

Sergi Arola protagonizó un tenso y cómico momento con Jordi Castell en el más reciente capítulo de “Top Chef VIP”, y es que el chef español se dio cuenta de un garrafal error que cometió el fotógrafo mientras presentaba su preparación.

Todo comenzó cuando el participante debía mostrar su plato al jurado, un postre frito con chocolate al que llamó “Buñuelos Dalí”.

“Están inspirados en el hiperrealismo. Me quedaron exquisitos. Es la receta clásica. Me pasé un poco en el zapallo, porque me gusta que se sienta dulce”, explicó Castell tras dejar su preparación delante de los jueces.

“Dije: ‘¿Cómo los hago muy deformes para que quede una cosa muy Salvador Dalí? Está inspirada en el Parque Güell”, lanzó erróneamente.

¿Qué le dijo Sergi?

En ese momento, Sergi se atacó y tuvo que interrumpir la frase de Jordi: “¡Perdón! ¡Perdón! Ahí tengo que entrar yo. El Parque Güell no es de Salvador Dalí, es de Antonio Gaudí”, reparó el chef, sacando carcajadas de los demás jurados.

“¡Uy que me caí, ahí sí que me caí!”, reconoció Castell, sin saber donde esconderse por ser descubierta su mentira.

Posteriormente, en la entrevista en solitario, Jordi manifestó: “Lógicamente, hice un chamullo con lo de Salvador Dalí, y mira cómo me salió el tiro por la culata. ¡Qué vergüenza!”, lamentó finalmente.