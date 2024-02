¿Amor estratégico?: El nuevo romance que podría ocurrir en la cárcel en “Juego de Ilusiones”

Un nuevo episodio de “Juego de Ilusiones” traería una inusual realción amorosa, la cual puede impactar a los fieles seguidores de la diurna de Mega.

El capítulo 272, el cual sería emitido este jueves por el canal de Vicuña Mackenna debido a los cambios en la parrilla programática por el funeral del expresidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, el nuevo episodio ya está disponible en Mega Go y Página 7 tuvo acceso a él, en el cual se insinúa el romance que podría surgir al interior de la cárcel El Faro.

En concreto, todo se origina con las reuniones de Martín Lara con algunas reclusas con el objeto de recabar información acerca de Alana Rumián, y sobre cómo opera su red de influencias en el centro penitenciario.

La propuesta de Vásquez

En una de éstas conversará con Graciela “Torito” Vásquez quien le contará que, si bien eran cercanas con el rol de Dayana Amigo, tuvieron una fuerte diferencia en la amistad, y ahora podría convertirse en cómplice del director de la cárcel.

Juego de Ilusiones

“Nosotros podemos ser grandes amigos o grandes rivales. Aquí se rumorea que su favorita es Mariana Nazir y la mía también. Mariana no mató a la Roxy. Yo le puedo contar todo, pero pasando y pasando, usted me blinda, yo feliz me convierto en su primera dama y hasta podemos compartir a Mariana”, le propone el personaje de Silvanna Gajardo, lo cual en principio espanta a Martín.

No obstante, más tarde el rol de Carlos Díaz lo reconsidera y prepara un sorpresivo encuentro conyugal con Vásquez, incluida una campaña en señal de celebración.

La actitud del director de El Faro desconcertará a la examiga de Alana, quien interrogará a Martín sobre las motivaciones para organizar esta íntima reunión.

“No era esto lo que tú querías”, le responde el padre de Rubén, para luego recitarle una serie de piropos a la reclusa.

Sin embargo, la mujer sospechará casi al instante que el hombre esconde una segunda intención. Habrá que esperar capítulos siguientes de “Juego de Ilusiones” para averiguar si el romance se hace efectivo.