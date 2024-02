“Bueno, que te reciban en ‘QTLD’, cariño”: Tenso momento se vivió entre Claudia Schmitd y Adriana Barrientos

Este pasado martes, un tenso momento se vivió en el set de “Zona de estrellas” entre Claudia Schmitd y Adriana Barrientos. Esto sucedió después de que ambas tomaran un bando en la polémica entre los exintegrantes de “Me Late” y Cathy Barriga.

La Leona se contactó con la exalcaldesa de Maipú para recoger su opinión acerca de los dichos de Antonella Ríos, Sergio Rojas y Luis Sandoval en donde se refirieron a la actitud de Barriga dentro del programa de farándula y las exigencias que tuvo en el espacio como ser la única mujer en el primer capítulo de “Me Late Estelar” provocando la ausencia de la actriz.

En “ZDE” opinaron sobre la mala onda que percibieron en el panel del programa hermano de la señal, y especularon que Antonella Ríos fue influenciada por terceros para tener una percepción negativa sobre Cathy Barriga, indirectamente nombrando a Rojas como el culpable de esto.

“Vamos a ver si Sergio Rojas te va a recibir”

Al ser consultada por su opinión sobre este drama, la uruguaya fue clara y transparentó su buena onda con los integrantes de “Que te lo digo”. “Sergio Rojas, me encanta su humor. Lo otro que voy a decir que Antonella Ríos es una mujer adulta, profesional, y estoy convencidísima que jamás dejaría influenciar por cosas que diga Sergio Rojas o su entorno”, partió.

La exchica “Morandé” agregó que “Cathy Barriga es completamente inestable emocionalmente, no se sabe con quién uno está trabajando y lo deja en evidencia tanto en política y en un canal de televisión donde estaba siendo panelista. Yo creo que la gente acá viene a trabajar y no a cortar cabezas como lo hizo Barriga en la municipalidad y acá en un programa. Yo le creo al equipo de ‘QTLD’”.

Adriana se molestó y le lanzó irónicamente: “Bueno, que te reciban en ‘QTLD’, cariño. Allá que te reciban ahora, amiguita”. La respuesta de Claudia no se hizo esperar y le respondió: “mi amor, no te preocupes Adri, que ellos y aquí, me recibirán en todos lados”.

“Vamos a ver si Sergio Rojas te va a recibir”, continuó Adriana, y Claudia reveló una información con respecto a su compañero de canal. “Es más, déjame decirte algo, Sergio Rojas fue a decirle a la jefatura que le encantó que llegara acá porque le subí el plus”, lanzó Schmitd, y la Leona celebró irónicamente que la vamos a ver de 8 a 9 en el horario de “Que te lo digo”.