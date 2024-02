“Debe tener algo que debe ser bravo”: Luis Mateucci escogió a Shirley Arica para tener una “noche de amor”

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Luis Mateucci lanzó un comentario sobre una de sus compañeras de encierro, dejando a todos sorprendidos.

Todo comenzó cuando los jugadores tuvieron que participar de una nueva dinámica, en la cual se les pidió que eligieran a una persona con la que tendrían una noche de amor, a modo de fantasía y también que explicaran sus gustos en el ámbito sexual. Eso sí, no podían nombrar a sus actuales parejas.

En primera instancia, Mateucci aseguró que le gustan las mujeres que “lo dominen, pero en el día a día me gusta dominar a mi, pero en la cama me gusta el ‘quién domina más’ y por eso me gustan las chicas con personalidad fuerte”, confesó.

Matías Vega le consultó con quién de sus compañeras le gustaría cumplir esta fantasía, a lo que el argentino no lo pensó mucho y escogió a Shirley.

“Lo que tiene de tranquila en el día a día.... Debe tener algo en la cama que debe ser bravo”, especuló sobre la peruana.

Posteriormente, le consultaron a Shirley si es que le gustaría cumplir el sueño de Luis: “Me encantaría”, respondió.

Acto seguido, Arica lo amarró y le hizo un baile sensual, lo que puso celoso a Longton. Llegado el turno de Arturo, él no quiso fantasear con nadie.

“Cambia esa cara... la cara de hue**” y “Ni con Arturo se atrevió a tanto”, fueron algunos de los comentarios que le lanzó Junior Playboy a Arturo Longton mientras sucedía el baile.