“Ese cuchitril ya se está armando”: Jordi Castell reveló el importante paso que está dando con su pareja

El nuevo romance del fotógrafo, Jordi Castell, va viento en popa, y él la llevó al siguiente nivel: están preparando su nido de amor en la comuna de Colbún de la Séptima Región. Esto lo reveló en el último capítulo de “Tal Cual” sobre su relación de cuatro meses.

“Ese cuchitril ya se está armando”, confesó el panelista para la sorpresa de Raquel Argandoña y Pancha Merino. “El fin de semana pasado, me llevé una lámpara, me llevé cuadros, mi pololo armó la cama y tenemos un cuchitril mínimo en Colbún en la casa de mis suegros”, agregó Castell.

Argandoña no le gustó esta idea, y le dijo que no estuviera cerca de los padres de su pareja, a pesar de que los conoce personalmente y los encuentra “amorosos”. El fotógrafo aseguró que no es en la misma casa de ellos, sino que en una cabaña dentro del terreno.

Finalmente, Jordi Castell aclaró que esa pequeña pieza no es un plan a largo plazo, ya que su novio quiere recorrer diversas localidades en conjunto. “Tenemos planes que implican mucha libertad, creo que cuando uno le da aire a la relación, es mucho más sana. Cada uno tiene su libertad”, aseguró.