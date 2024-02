“Esta vez soy el personaje luminoso de la trama”: Álvaro Rudolphy y su “cierre de ciclo” con Secretos de Familia

En su retorno a la televisión protagonizando una teleserie nocturna, el actor Álvaro Rudolphy reveló los “secretos de familia” detrás de su personaje que se verá en pantalla desde marzo. En conversación con Publimetro habló del último desafío que realizó, antes de decirle “fín” a las producciones dramáticas.

-Ya no participas de teleseries, y esta producción se verá con posterioridad de tu decisión de dejar estos trabajos, ¿Qué se siente?

-Se siente como el cierre de un ciclo. Empecé en teleseries en Canal 13 hace muchos años y terminé con esta teleserie con un broche de oro. Para mí es cerrar un ciclo desde el mismo canal donde partí. Es cumplir una misión que duró bastantes años, con mucho aprendizaje, y volver de un inicio a un final.

[ “Es una de las cosas más brutales que te puede pasar en la vida”: Mariana Loyola adelanta los “Secretos de Familia” ]

-Ya has trabajado en producciones nocturnas donde el suspenso han sido el eje central, como “Alguien te mira” o “Perdona nuestros pecados”, ¿Cuál es la diferencia con este trabajo?

-Es un thriller muy bien armado, y siento que a diferencia de otros, aquí el espectador va a ir navegando junto con los personajes para tratar de descubrir y armando el puzzle de la trama para buscar el asesino. Eso creo que está muy bien contado, es una historia muy contundente y de personajes muy bien creados. También se diferencia en mi caso en el rol que me tocó, porque aquí estoy desde el lado “bueno”. Esta vez soy el personaje luminoso de la trama.

-¿Cómo evalúas las actuales producciones nacionales que cada vez compiten con las producciones turcas?

-Siempre valoro que haya producciones nacionales, eso nos da trabajo a todos y mantiene la industria viva. Y aunque las producciones extranjeras tienen muy buena calidad también, confío en que la gente se identifica con las historias locales y su idiosincrasia.

¿Quién es Martín Fernández?

“Martín” es un agrónomo que desde pequeño ha amado la naturaleza. Oriundo de Osorno, llegó a Santiago a estudiar e hizo su vida en Pirque luego de empezar una relación sentimental con una estudiante de enfermería originaria de ahí.

Su vida con ella era perfecta, hasta que a los 7 meses de embarazo de ella, tuvo un problema y la hija de ambos nació prematura. “Jacinta” (Aurora Espinoza) llegó a este mundo con una inmunodeficiencia primaria y la mujer de “Martín” falleció tras el parto. Para el agrónomo, todo fue una negligencia del médico que la atendió, “Octavio Cruchaga” (Francisco Reyes), y desde ahí que su gran norte ha sido hacer justicia por su amada ex mujer, lo cual, 7 años después, no ha resultado. La justicia determinó que “Octavio” era inocente y “Martín” no puede olvidar lo sucedido.

De pocas palabras y más bien de acciones, “Fernández” ha centrado su vida en cuidar a su hija y no vincularse con mujeres… hasta que aparecerá “Elena” (Daniela Ramírez), la nieta de “Octavio Cruchaga”, con quien empezará un lazo que bordeará lo peligroso.

El amor podría volver a tocar a su puerta, pero se trata de la nieta de su mayor enemigo y, además, ella está buscando saber qué pasó con su hermana “Sara” y justamente el hermano menor de “Martín”, “Nicolás” (Pedro Fontaine), es el primer gran sospechoso del asesinato de ella. ¿Será más fuerte el amor o la justicia por los seres queridos? “Martín” se enfrentará a ese poderoso dilema.