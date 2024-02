Gissella Gallardo reveló qué hará con el dinero que iba a invertir en la Gala de Viña: “Los voy a donar”

Una de las primeras en bajarse de la Gala del Festival de Viña del Mar después de la catástrofe que ocasionaron los incendios forestales en la Quinta Región, fue Gissella Gallardo. Posteriormente, más rostros se sumaron y finalmente se canceló este evento.

En conversación con Página 7, ella habló sobre su decisión. “Me bajé porque no podría haber estado caminando tranquilamente por una alfombra roja con toda la tragedia que está pasando”, comenzó Gissella.

“Primera vez que había aceptado ir a la gala, primera vez que iba a ir. Pero no, no estaba en condiciones emocionales. Encuentro maravilloso que se haya suspendido, no estamos para celebraciones”, continuó la periodista.

Lee más: “No piensen que los vamos a dejar solos”: Raquel Argandoña le envío un mensaje a los damnificados por los incendios forestales

“La vida es muy frágil”

Con respecto a qué hará con el dinero que iba a invertir en la Gala, la exesposa de Mauricio Pinilla señaló “los voy a donar, estoy apadrinando una familia. No los conozco, pero me llegó su caso, entonces estoy tratando de ayudar. Aparte de todo lo material, perdieron a tres familiares, animales. Terrible situación”.

Ella comparte la cuenta bancaria de la familia para evitar malentendidos “La plata les llega directamente. Solo estoy tratando de hacer campaña en redes sociales, con amigos, conocidos. Yo también les hice un aporte voluntario”, precisó.

“Esto permite darte cuenta de que la vida es muy frágil, y que debemos agradecer cada minuto, todos los días, lo que uno tiene, ayudando a los que más lo necesitan”, cerró Gissella Gallardo, quien afirmó que irá a ayudar a la Quinta Región apenas tenga tiempo para hacerlo.