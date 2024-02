“La violencia siempre existió”: Viviana Acevedo arremete contra Seba Ramírez tras agredir a pareja

La exparticipante de Gran Hermano, Viviana Acevedo, alzó la voz tras la detención de su excompañero Sebastián Ramírez por golpear a su polola, señalando que era algo que “se veía venir”. Esto, según su experiencia tras compartir con él en el reality de CHV que fue grabado en una casona de Argentina.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la futbolista de Arica hizo un alto a su ayuda social con los afectados de los incendios forestales y comentó la compleja situación, en apoyo a las mujeres que sufren violencia en la pareja.

[ Pareja de Sebastián Ramírez publica escueto mensaje tras ser agredida por el exGran Hermano ]

“Estoy a full ayudando a Viña pero… ¿Por qué tan sorprendidos? Era cuestión de tiempo y la verdad me sorprende que no haya sido antes. Díganlo conmigo: No es un niño, es un adulto”, consignó ADN.

Además, agregó que “le mando todas las fuerzas a la chica. La violencia siempre existió nunca desistió, ¡sépanlo!. Necesitaba decirlo, sorry not sorry”, cerró.

Detención a Sebastián Ramírez

Fue durante la tarde del miércoles cuando el medio ADN reveló que Ramírez había sido detenido tras una denuncia por violencia intrafamiliar contra la joven diseñadora.

Según se reveló, desde la noche anterior se encontraban celebrando el cumpleaños número 25 de ella y bebían alcohol. Esto derivó en una fuerte discusión por celos, la que habría finalizado con el golpe de él hacia Catalina, a quien durante el festejo había dicho que “estamos enamorados”, según se escuchó en un video que publicaron en sus redes.

La agresión ocurrió a eso de las 13:30 horas en un departamento del centro de la capital, y Ramírez habría agredido a la joven con “el mango de un escobillón”, a la “altura de su frente”, contaron en el citado medio.

Las alertas de la agresión las dio el conserje del edificio, quien se contactó con Carabineros luego de escuchar a una mujer “pidiendo ayuda” desde uno de los departamentos del recinto.

Tras el llamado, fueron efectivos policiales quienes llegaron al lugar para conversar con la víctima, que en ese momento se “encontraba con su pareja, Sebastián Enrique Ramírez Calderón, desde el día de ayer (martes), consumiendo alcohol”.

“En ese instante, Ramírez habría sujetado los brazos de la mujer a la altura de sus codos, para luego golpearla con el mango de un escobillón en el rostro a la altura de su frente, motivo por el cual el personal de Carabineros procedió a la detención del ex ‘Gran Hermano Chile’”, indicó ADN, que informó además que tal procedimiento policial finalizó con la detención del chico reality y el traslado de la víctima a “un consultorio y posterior derivación a la Posta Central, a fin de constatar lesiones”.