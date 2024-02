“Lo que hiciste fue feo, fue un puñal por la espalda”: Botota Fox se enoja con Chama por supuesto coqueteo con Jhonatan

Botota Fox protagonizó un tenso momento con Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, en el más reciente capítulo de “Tierra Brava” y todo a raíz de Jhonatan Mujica.

Cabe recordar que hace solamente un par de días que Canal 13 transmitió cuando el transformista revelaba que sentía atracción por el modelo.

En este contexto, es donde el comediante le aseguró a Shirley que se arrepiente de haberles dicho ayer que Jhonatan es su amor platónico, porque Chama se aprovechó de eso coqueteando con el modelo.

“No debí haber abierto el hocico, me sentí como un imbécil. Mi amiga delante mío hace cosas que no van al caso. Ya me habían dicho que ella era así”, dijo sobre la venezolana.

La pelea con Chama

Finalmente, Botota habló con su amiga de esta situación. “La verdad, Chama, esto se acabó. Siento que soy insignificante acá. Me dolió porque me abrí con ustedes. Me siento mal, me duele, lo que hiciste fue feo, fue un puñal por la espalda”, le confesó, poniendo un aparente fin a su amistad.

“Que tú vengas para acá y me grites, y me digan burda... Me hace más daño porque yo no quiero hablar contigo”, continuó.

“¡Fue un p… juego, ni siquiera quería hacer el juego (...) a mí no me interesa Jhonatan!”, le aseguró Alexandra y empezó a perder el control gritándole a su amiga cada vez más fuerte, argumentando que el transformista le dijo que no le importaba.

“Me has dicho un montón de cosas que me duelen y sabes que esto es una actividad”, fueron algunas de las palabras de la venezolana entre lágrimas, quien posteriormente se fue la casa mientras lloraba.

Todo esto mientras Jhonatan, sin que nadie se lo dijera directamente, escuchaba todo y confirmaba sus sospechas de que le gusta a Botota.