“¿No te parece que es reírse un poco?”: Patricia Maldonado pidió suspender el Festival para ir en ayuda de damnificados de los incendios

Patricia Maldonado aseguró anoche que sería un error realizar este año el Festival de Viña del Mar luego del desastre que significó para la región de Valparaíso el incendio que azotó desde el viernes pasado, y por varios días, algunos sectores del balneario chileno.

Los cientos de víctimas fatales junto a las personas aún desaparecidas y las viviendas destruidas por los siniestros fueron el principal argumento que entregó la mediática artista, quien en conversación con el programa “Zona de estrellas”, aseguró que “por razones de humanidad” es necesario cancelar el evento.

La cancelación de Maldonado al Festival

“Por razones de humanidad, y por todo lo ocurrido, porque esta ha sido una de las tragedias más grandes, junto con el terremoto del 2010, que sacaba las cuentas hoy día. Además, de ciento y tantos muertos, y dicen que la mano viene tremendamente dura porque hay muchos más muertos”, inició la cantante, quien recomendó a las autoridades municipales de Viña del Mar utilizar “la plata que se va a gastar” en “ayudar a esa gente que perdió todo”.

“La plata que se van a gastar, que van a invertir. ¿Por qué no invertirla en buscar la fórmula de ayudar a esa gente que lo perdió todo? Quedó sin nada”, enfatizó Maldonado, quien confirmó en el programa de farándula que donará todos los ingresos que recaude del show que ella presentará el próximo 18 de febrero, en el Casino de Viña del Mar.

“En el caso mío, me toca actuar el 18 de febrero, en el Casino de Viña del Mar. Yo igual voy a hacer el evento, exactamente igual, y yo estoy pidiendo que la gente vaya, pero esa plata yo la voy a donar a los viejitos, los mayores de edad, que quedaron sin nada. Ya lo tenemos todo listo, cómo nos vamos a organizar, con el equipo mío, y esa plata va’ pa’ allá. Listo, se terminó”, explicó.

“La función se hace, pero la plata va para allá”, sinceró Maldonado, quien dejó una sentida reflexión para los organizadores del festival.

“Si tú me dices que el Festival de Viña del Mar, lo que recaude se irá en ayuda, tal vez estaría de acuerdo. ¿Por qué no invertirlo en mediaguas dignas? ¡Por Dios! Esto ha sido tremendo. Se ha decretado duelo nacional. ¿Y te vas a mandar el festival? ¿No te parece que es reírse un poco?”, señaló.

“Yo creo que hay momentos y momentos para hacer el Festival de Viña, y creo que hoy lo miro como insensible. Soy partidaria de que no se haga, por ningún motivo. Pero eso no va a ser así. Yo no lo suspendería, lo cancelaría. Se hace el próximo año, punto”, finalizó.

