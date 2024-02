Pancha Merino reveló detalles desconocidos de su relación amorosa con una figura televisiva homosexual: “Estuve súper enamorada”

Francisca Merino entregó anoche en el programa “Tal cual” detalles desconocidos de la relación amorosa que mantuvo a inicios de la década de los noventa con una reconocida figura televisiva homosexual durante sus comienzos en la actuación.

Fue luego de la consulta que le hizo Raquel Argandoña, respecto de la fantasía de algunas mujeres de cambiar la orientación sexual de hombres homosexuales, que la actriz y panelista del programa de TV+ recordó lo que fue su relación sentimental con una persona de la que sinceró haberse enamorado.

La revelación de Francisca Merino

“La Pancha dijo: ‘Yo traté de cambiar a uno y no pude’. Yo quiero que me cuentes, sin nombre obviamente, esa experiencia que tú tuviste, porque eso que te pasó a tí le pasa a muchas mujeres. Cuando conocen a un gay estupendo dicen ‘oh, así quiero yo a un hombre. ¿Sabís (sic) yo me la voy a jugar porque yo creo, yo apuesto a que me lo doy vuelta, y apuesto a que le empiezan a gustar las mujeres’”, indicó Argandoña antes que Merino confirmara esa relación en el espacio de espectáculos.

“Bueno, yo tenía, era chica, tenía 23 años. Y la verdad que fue súper simple. Yo siempre pololee como con hombres muy autoritarios, cachai (sic). Como ‘no te vistai (sic) así, has esto, has esto otro’, y con esta persona éramos como dos amigos, cachai (sic)”, relató la actriz, quien ese instante fue interrumpida por Jordi Castell, quien con algunos gestos fuera de pantalla intentó que no profundizara en el nombre del aludido.

“Yo soy súper Kama Sutra”: Pancha Merino entregó una candente confesión sobre su intimidad

“Es que eso que está hablando, yo la he amado toda la vida, porque es de una nobleza y de una pureza ese sentimiento, escúchala”, dijo el fotógrafo.

“Éramos como dos amigos, una excelente sexualidad, no era como que éramos amigos nomás, pero yo no sentía esa cuestión como del macho alfa, como que ah, manducón. Y eso me acomodó increíble y me enamoró así, profundamente”, prosiguió la actriz, quien reconoció a Argandoña que en su momento “tenía la fantasía que lo podía cambiar y todo, pero no, bueno, no resultó”.

“Él no me lo decía (que era homosexual), porque él tampoco lo tenía claro en esa época, nunca me lo dijo, no me lo dijo. La verdad es que cuando yo tomo una decisión me da lo mismo lo que diga la gente. No pesco mucho más allá, sigo mi corazón”, insistió Francisca, quien tras ese relato defendió a su ex.

Pancha Merino recordó su antigua mala onda con una exsuegra: “¡Qué me importa lo que diga tu mamá por quién voto!”

“Él siempre ha sido súper hombrecito, y después tuvimos una súper amistad. Yo también me enamoré de él. Me costó mucho soltarlo porque sufrí harto, y de hecho ese fue mi segundo viaje a la India, porque me tuve que meter a meditar por lo menos 40 días, y en un momento, me acuerdo que estaba meditando en la India y sentí como un ‘paf’, que me bajó y lo perdoné”, reveló.

“Como que empecé a ver la situación y me dije que ‘él tiene toda la libertad de ser lo que quiere ser, él no me traicionó, él está siguiendo su corazón’, y como que salí del drama”, aseveró.

“Yo no sabía que era gay, pero me lo dijeron amigos. Yo estuve súper enamorada”, sintetizó.