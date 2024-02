“Qué rabia”: Naya Fácil se descargó luego de recibir críticas durante su ayuda en la Quinta Región

La labor humanitaria que ha realizado Naya Fácil durante los incendios forestales que han azotado a la Quinta Región ha sido titánica. La joven ha estado desde el sábado organizándose para ayudar a los damnificados con la compra y entrega de diversos elementos.

Ella ha registrado todo su trabajo desde ese entonces a través de su cuenta de redes sociales, en donde ha mostrado sus idas a comprar y su desempeño en terreno, entregando la mercadería en las diversas localidades golpeadas por esta tragedia.

El descargo de Naya Fácil

No obstante, las críticas llegaron de todas formas, y en estas últimas horas fue cuestionada por haber tomado un descanso y comer en un restaurante de una bencinera. “Qué rabia la media vola. Yo del sábado que no descanso y muchos del grupo no descansan desde el sábado”, comentó.

“Me vienen a webiar porque vinimos a una Copec a comer un pan que no comemos de las 10 de la mañana, estuvimos todo el día a full. Más encima webean por algo tan mínimo, pelándome a mí con mi hermana”, agregó Naya.

“Mínimo de piedad, yo del sábado que ando en el supermercado y eso es mi problema, pero un poco de sentido común, o sea, si tú fuiste a tu casa, dormiste y comiste cómodamente, no tienes derecho a webiar a alguien que no ha parado en cinco días y se quiere comer un pan”, continuó la joven.

“Ni los que han estado a full piensan eso porque andan en las mismas, ya que no tampoco fueron a sus casas”, cerró Naya Fácil.