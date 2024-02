Sergio Rojas reveló la instrucción que se rehusó a acatar en “Me Late” tras la formalización de Cathy Barriga

La polémica entre los exintegrantes de “Me Late” y su excompañera de labores, Cathy Barriga, se rehúsa a morir. Ella respondió a sus dichos en el programa “Zona de estrellas”, y Sergio Rojas no se quedó callado tras enterarse de las afirmaciones de la exalcaldesa de Maipú.

En su programa “Que te lo digo”, el periodista aseguró que todas las opiniones que tenían sobre Barriga, se las decían a la cara, y a propósito de esto, reveló un tenso episodio que se vivió en una reunión de pauta de “Me Late Estelar”.

“Es tanto lo que le decíamos la verdad a Cathy que un día cuando sale el dictamen que iba a ser formalizada, resulta que Daniel dice que íbamos a partir con Cathy sentados yo y ella para que me cuente su verdad”, partió entregando el contexto de la situación.

“Yo le digo que no me parece porque si tú tienes periodistas en el programa, tienes que permitirnos preguntarle a ella o contra preguntarle porque si no Cathy va a venir a contar lo que ella quiere y no va a tener un contrapunto”, agregó Sergio.

“Cathy no quería que se diera esa dinámica, y yo dije: ‘Perfecto, no participo de este programa’”, reveló Rojas. Mientras que Luis Sandoval añadió “una reunión que duró una hora, súper tensa”, y que por esto se le acusó al periodista que no era un buen compañero, ya que había que cuidarle la imagen según instrucciones de arriba.