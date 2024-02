5 fotos de Leo Woodall de ‘Siempre el mismo día’: prueban que es un galán encantador

El actor Leo Woodall está conquistando corazones entre los espectadores de decenas de países gracias a su actuación protagónica en Siempre el mismo día, la nueva serie romántica de Netflix.

El talentoso galán de 27 años brilla en cada uno de los 14 episodios del proyecto lleno de romance y realismo en la piel de un personaje encantador, aunque con sus defectos: Dexter Mayhew.

Sin embargo, la estrella no solo cautiva con su trabajo interpretativo en la ficción que protagoniza junto a Ambika Mod, también lo hace lejos de la pantalla del gigante del streaming con su galanura.

Fotos de Leo Woodall, el actor de Siempre el mismo día que enamora

Por eso, a continuación, recopilamos cinco fotos de Leo Woodall en su Instagram que prueban que es un hombre encantador junto a algunos datos sobre él que probablemente desconocías.

Viene de una familia de actores

Leo Woodall nació el 14 de septiembre de 1996 en Hammersmith, Londres, en el seno de una familia de varias generaciones de artistas. Su papá, Andrew Woodall, es un actor con éxito considerable.

Su madre, Jane, asistió a la escuela de teatro, pero finalmente no persiguió una carrera en la actuación. Su abuela materna, Maxine Elliott, fue una estrella del cine mudo en la década de 1910.

Mientras, su padrastro es el actor retirado Alexander Morton. No obstante, durante muchos años de su vida, Woodall no pensó nunca en actuar como una opción de carrera profesional.

Aunque de niño le gustaba hacer juegos de roles con su hermano mayor en el que interpretaban personajes de películas, no consideró la idea de sumergirse en la actuación sino hasta crecer.

Leo Woodall es el galán del momento gracias a su actuación en 'Siempre el mismo día' | (Instagram)

“Hagas lo que hagas, no seas un maldito actor”, recordó que le dijo su padre en una entrevista a The Guardian, aunque sabía que su progenitor nunca le hizo este comentario en serio.

De hecho, una vez lo escuchó murmurar mientras corría: “Pon a ese chico en un escenario”. Antes de sus 20, decidió convertirse en actor y estaba nervioso cuando habló con sus padres al respecto.

“Habían conocido a muchos actores en sus vidas (…) y sabían lo difícil que podía ser”, contó. A pesar de eso, lo apoyaron. “Creo que sabían que probablemente terminaría siendo uno”, dijo.

Aunque ellos siempre lo han respaldado, él siente presión por lograr una gran carrera y enorgullecerlos. “No tiene nada que ver con cómo son. Es completamente autoinfligido”, confesó.

Comenzó a prepararse como actor a los 19 años

A los 19 años de edad, Woodall finalmente comenzó sus estudios en la escuela de teatro para volverse un gran actor. En aquella época, trabajaba en un bar y estaba sin rumbo en la vida.

“Estaba pensando ‘¿qué voy a hacer?’. No estaba demasiado preocupado por eso”, develó a The Guardian. “Pero pensé: ‘Tal vez, ahora que estoy a punto de cumplir los 20, debería pensar en ello”.

El intérprete no había tenido un buen desempeño en la escuela porque no le importaban sus calificaciones. “Así que no era como si pudiera ir a la universidad a estudiar economía”, resaltó.

Aparte de dedicarse a la actuación, no se le ocurría nada más y decidió lanzarse de lleno para hacer una carrera. En su último año, le asignaron un rol en una puesta en escena de Pravda de David Hare.

Su papel fue el de un excéntrico hombre de 70 años y su interpretación no fue bien recibida.

“Durante la escuela de teatro había demostrado que lo que se me daba bien interpretar era este tipo de joven destrozado y sumido en la confusión”, contó al periódico británico.

“Pero para esta obra, mis tutores me pidieron que interpretara a un tipo de 72 años llamado Elliot Fruit-Norton, que estaba ahí fuera y era florido”, rememoró en la misma charla.

“Yo estaba como, ¿en serio? ¿Aquí es donde finalmente nos mostramos al público y esto es lo que me obligas a hacer? ¿No puedes darme un papel que se me dé bien?”, narró.

Su primer papel lo obtuvo en 2019

Finalmente, Leo Woodall tuvo su debut actoral encarnando el personaje de Lei en el cortometraje Man Down (2019). A partir de entonces, comenzó a encadenar roles en una variedad de proyectos.

Tales como Jake Reader en la serie Holby City (2019), Rodgers en la película Cherry (2021) y Adrian Ivashkov en Vampire Academy (2022). No obstante, la fama le llegó tres años después de su debut.

El papel que lo catapultó al estrellato fue el de Jack en la segunda temporada de The White Lotus (2022), una exitosísima y multipremiada serie de antología de la cadena HBO.

Leo está convencido de que se ganó el rol en Siempre el mismo día porque ya había sido elegido para Lotus. En su charla a The Guardian, afirmó que le dio “una ventaja” durante el casting.

Sin embargo, no está seguro de por qué lo escogieron para la ficción encabezada por actores famosos. “En ese momento, realmente no debería haberme sucedido”, opinó.

“White Lotus es un espectáculo repleto de estrellas y yo no era una estrella. Ni siquiera era alguien que hubiera estado en televisión antes”, consideró.

“Tuve suerte de que a Mike White (creador) le importa un bledo el estrellato. Hice una cinta, la hice bien, a él le gustó… ¡Un cambio de juego!”, concluyó.

Intenta que la fama no se le vaya a la cabeza

Actualmente, mientras disfruta de la popularidad que ha ganado con Siempre el mismo día, Woodall intenta mantener los pies sobre la tierra y que la fama no se le vaya a la cabeza.

“Ya sabes, gano un poco más de dinero. Y eso conlleva libertad. Pero intento que no se me suba a la cabeza”, dijo al medio tras ser cuestionado sobre en qué había cambiado más a raíz de la fama.

“¿Qué pasaría si se te subiera a la cabeza?”, cuestionó el periodista Alex Moshakis. Ante esto, el respondió con un rasgo que le distingue: sinceridad. “Oh, sería un cabrón insoportable”, reconoció.

Siempre el mismo día está disponible en Netflix desde este 8 de febrero.