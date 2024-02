Daniela Castillo reveló que nació su hijo Matteo con un emotivo mensaje: “Eres lo más hermoso que nos ha pasado en la vida”

El bebé de la cantante nacional Daniela Castillo y su esposo Luca Monacci dio su primer respiro este jueves 8 de febrero a las 07:55 de la mañana, de acuerdo a lo que dio a conocer la feliz madre la mañana de este viernes.

A través de sus historias de Instagram, Castillo publicó una imagen de la manito del pequeño mientras tomaba un dedo de la cantante. “Bienvenido Matteo, eres lo más hermoso que nos ha pasado en la vida”, escribió.

Historia de Daniela Castillo Fuente: Instagram

“Lo hermoso y lo que da miedo”

Hace casi un mes atrás, Daniela Castillo publicó su última reflexión antes de convertirse en una flamante mamá. “¡El embarazo y el proyecto de ser mamá es súper desafiante y loco! ¡Siento que he aprendido tanto! Y que he soltado tantas cosas que sólo estando embarazada te invita a hacerlo”, comenzó.

“Yo personalmente me rendí ante la grandeza del embarazo, dar vida, hacerla crecer en tu propio cuerpo. Y decidí disfrutar de todo. Lo hermoso y lo que da miedo. Eso sí, en este proceso te das cuenta de quienes te acompañarán siempre, los incondicionales. Tu familia, amigos, pareja”, agregó la cantante.

Sobre su esposo con quien se convirtió en madre, le dedicó unas tiernas palabras. “Al amor de mi vida. Jamás olvidaré cómo has sido conmigo durante todo este tiempo. Cómo me has cuidado, alimentado, tranquilizado en momentos de estrés. Has estado en cada control con el doctor, en cada emoción, en cada nuevo descubrimiento”, escribió.

“Hemos disfrutado juntos y en complicidad de tantos momentos mágicos. Nos hemos reído hasta llorar ¡Gracias, gracias, gracias! Sé que serás el mejor papá que Matteo pueda tener. Te amo”, cerró Daniela Castillo.