Laura Prieto se sinceró sobre su diagnóstico de salud mental: tiene trastorno límite de la personalidad

La modelo uruguaya Laura Prieto abrió su corazón con sus seguidores y reveló que recibió un diagnóstico psiquiátrico, sufre de trastorno de personalidad limítrofe. A través de sus historias de Instagram, escribió un sincero mensaje a todos sus seguidores para transparentar su situación, y quizás ayudar a alguien más.

“Tengo ganas de hablar de mi salud mental. Ustedes saben cómo soy, trato de ser lo más transparente”, comenzó. “Este año a raíz de mi depresión, mi doctor pudo dar con mi diagnóstico, que es trastorno límite de la personalidad. Todavía me acuerdo de esa tarde que el doctor dijo mi diagnóstico, me puse a llorar, tenía mucho prejuicio”, agregó Laura.

“Él me dijo que no me atara a este diagnóstico porque en la salud mental todos los trastornos, traumas son distintos porque claramente todos tenemos distintas realidades. Me explicó también que el TLP es un trastorno que no es químico como otros”, señaló.

La modelo explicó que el “TLP se produce a través de traumas que a lo largo nos hacen ser más sensibles a ciertas situaciones. También ese trauma queda ahí marcado, y hace que a veces tengamos mucho miedo a cualquier tipo de desafío”.

“Lo quería compartir con ustedes porque...”

Laura Prieto especificó por qué decidió compartir su diagnóstico públicamente. “Cuento esto porque sé que hay mucha gente que me sigue porque yo siempre he sido muy transparente con estos temas, y sé que muchos de ustedes sufren de algún diagnóstico de enfermedad mental o algún familiar”, escribió.

La exintegrante de “Calle 7″ contó que comenzó a informarse más sobre este trastorno, y logró identificar ciertas verdades sobre su vida. “Hoy entendí muchas cosas de mí, me pasó algo muy fuerte, tuve una pesadilla con una persona que me creó muchos traumas y abusos cuando era más joven (esa es otra larga historia). Desperté llorando con mucho dolor y pude ver uno de mis traumas”, reveló.

Ella señaló que debido a su buena situación y acceso a buenos profesionales, pudo identificar de mejor forma cuál es su trauma. De este modo, Laura logró entenderse más, especialmente a su personalidad durante los años de adolescencia.

“Esta soy yo, con mis historias, mis fracasos y aciertos. Estoy orgullosa de lo que he logrado en mi vida y la mujer que soy, tener armas emocionales para poder entenderme. Lo quería compartir con ustedes porque quizás están pasando por un momento difícil, los traumas están ahí son parte de nuestra historia. Poder darme yo sola la contención para seguir mi día me hizo sentir muy bien”, cerró Laura Prieto.

