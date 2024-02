“No esperaba un ataque así”: Revelan reacción de Priscilla Vargas a chiste sexual de Yamila Reyna

Muy afectada y como un ataque directo hacia su persona. Así habría reaccionado la animadora de “Tu día” Priscilla Vargas, al chiste de índole sexual que contó Yamila Reyna durante un evento benéfico para los damnificados de los incendios forestales.

Según contó el periodista Luis Sandoval en el programa Que te lo digo de Zona Latina, fuentes “muy cercanas a Priscilla”, le revelaron cómo se sintió tras ver el video que grabó un asistente al evento.

“Me cuentan sobre el momento en que Priscilla se entera de esta noticia. ‘¿Sabes, Luis? Priscilla no lo podía creer, estaba completamente descolocada, no esperaba en la mañana un ataque así. Ella es muy sensible con esos temas, y por lo demás, Priscilla no tienen ninguna mala onda con Yamila Reyna’”, transmitió el expanelista de Me Late.

Canal 13 molesto con Yamila Reyna

Respecto a la reacción de Canal 13, señalaron que “me dicen que no encuentran comprensible la broma, que sí están molestos y que fue un error tonto. Dicen que en el programa (Tu día) no es tema y que ‘lo tomamos de quien viene’. Además dicen que no van a decir nada, porque ‘no da para eso. Es tan fuerte y de mal gusto que no da’”, agregó Paula Escobar.