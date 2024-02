“Todos se insultaban”: En Gran Hermano Argentina “descueraron” a la versión chilena por sus conductas escandalosas

En una candente discursión que se dio durante el último episodio de Gran Hermano 2 de Argentina, los concursantes realizaron un polémico análisis sobre el comportamiento de sus pares de la versión chilena del programa, especialmente dirigida hacia la ganadora Cony Capelli.

Mientras compartían el almuerzo, algunos de los trasandinos recordaron la versión chilena del programa conducida por Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, expresando su asombro por cómo se compartaban.

“¡Hacían topless!”, exclamó Agostini Spinelli, mostrando su sorpresa ante lo que consideraba un comportamiento inapropiado. “Gritaban todo el tiempo, se querían pegar, se decían de todo”, criticó Rosi Beltrán, condenando la supuesta agresividad entre los participantes chilenos.

‘Pelando’ a Cony y Pincoya

Con respecto a Cony Capelli, la ganadora de la versión chilena, se lanzaron duros comentarios. “Cony era la más bardera”, acusó uno de los participantes, cuestionando su temperamento y sugiriendo que incitaba a la violencia.

La conversación continuó con especulaciones sobre el por qué del apoyo hacia Capelli. “No sé por qué, porque se ve que los chilenos aceptan eso”, comentó uno de los concursantes. “Yo creo que acá en Argentina no aceptamos tanta agresión; no me gusta alguien que le puteé a todos, que grite”, agregó otro, según consignó La Cuarta.

La mención de que las participantes chilenas “hacían topless” en la piscina provocó aún más controversia, siendo el centro de la crítica la concursante Jennifer Galvarini, apodada como “Pincoya”, recordada por su supuesta desnudez en el programa.

La discusión sobre la conducta de las concursantes chilenas culminó con comentarios despectivos hacia Cony Capelli, especialmente por aparecer “en tetas” y “en tortuga” (sin ropa de la cintura para abajo), lo que generó incredulidad entre los presentes.

Sin embargo, la polémica no terminó allí, ya que en las redes sociales algunos fanáticos de Gran Hermano, especialmente de Cony, expresaron su disgusto por los comentarios realizados, considerándolos de mal gusto y denigrantes hacia los concursantes chilenos.