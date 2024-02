Jennifer López reveló que volverá a enamorarse de Ben Affleck: inspiró su regreso a la música

Jennifer Lopez confesó que su inspiración para su nuevo proyecto de música y cine “This Is Me… Now”, ha sido su pareja, el reconocido actor, Ben Affleck.

La artista contó cómo su reencuentro sentimental con él ha impulsado su creatividad y compartió algunos secretos sobre la sorprendente continuación de su álbum de 2002, que define como algo “único en su carrera”.

Jennifer López

En una entrevista con Entertainment Tonight, JLo confesó que, aunque inicialmente no planeaba una secuela de su álbum, redescubrir el amor con Ben Affleck la inspiró a volver a la música.

“Cuando Ben y yo volvimos a estar juntos, dije: Quiero volver a hacer música, quiero volver al estudio. Estaba muy, muy inspirada”. — Jennifer López

‘Bennifer’, el apodo que los internautas le han dado a la relación de J Lo y Affleck, capturó por primera vez la atención mundial en 2002, para comprometerse poco después.

“‘This Is Me… Then’ capturó ese momento en el tiempo sin que yo me diera cuenta, la primera vez que nos enamoramos”. — Jennifer López

La protagonista de Maid in Manhattan también aseguró que se situó en un lugar vulnerable tras burlarse de sí misma y de su mediático historial amoroso en su nueva película This Is Me... Now: A Love Story.

El lanzamiento del nuevo álbum y su experiencia cinematográfica asociada This Is Me... Now: A Love Story está programado para el próximo 16 de febrero, marcando un antes y después significativo en su carrera.

