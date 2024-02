“No te vas a ir al cielo con ese discurso”: Paty Maldonado adelantó cómo quiere que sea su funeral

En el último capítulo de “Tal Cual”, la animadora Paty Maldonado reveló la particular forma en la que quiere que se realice su funeral, una vez que parta de esta vida.

Ella partió señalando que no quería que alguna persona o familiar de su discurso fúnebre, sino que la misma Patricia adelantará trabajo, y será ella quien se dirige a todos los presentes que se reunieron para dar su despedida. Además, agregó que nadie podrá cantar en su funeral.

Maldonado aparecerá por una pantalla grande, en donde entregará su discurso. “¡Qué tal! ¿Cómo están ustedes? Rara la cuestión, ¿no? Yo estoy aquí, y mi cuerpo está ahí, pero ese cuerpo no tiene vida”, comenzará su eulogía.

“Yo sé que mucha gente de la que está aquí presente, va a sentir mi partida, sobretodo mis hijos, mis nietos, mi marido, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, mis amigos y mis parientes. Pero, hay otros que vinieron solo al cahuineo, a la copucha, a ver si realmente estoy muerta...”, agregó Patricia.

“¿Será eso necesario?”

Su amiga la interrumpió y le dijo: “¿Será eso necesario? íbamos tan bien”. Maldonado se rió, y le pidió que no la interrumpiera. “Otros dirán: ‘qué bueno que partió esta vieja de mierda. Qué bueno que partió’”, continuó con su discurso.

“Les voy a decir algo, a los que amé, los voy a seguir amando eternamente. A los que admiré, los seguiré admirando eternamente. A los que nunca quise, nunca los voy a querer porque no me interesa. A los que odié, los voy a seguir odiando. A los que no perdoné, no los voy a perdonar si existe otra vida”, aseveró Patricia Maldonado.

“Amigos y amigas, parientes todos, ahí viene el tren, me tengo que subir a ese carro. ¿Cuál será el próximo? Buenas noches”, terminó.

Raquel Argandoña manifestó sus sinceros sentimientos con estas palabras. “Ay, qué lindo, qué emocionante, pero no te vas a ir al cielo con ese discurso, ¡No nos vamos a encontrar!”, exclamó la animadora. “Pata, tú no puedes decir que los vas a seguir odiando porque así no te van a abrir las puertas del cielo”, añadió.

“No voy a ir al cielo”, contestó Patricia, pero Raquel insistía que quería que su amiga la acompañara al paraíso. “¡'Tú creís que vas a ir al cielo?! Va a haber un cártel de este volado que va a decir: ‘No se acepta a la Paty Maldonado y a la Raquel Argandoña”, cerró.