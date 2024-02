“Que te lo digo”: Sergio Rojas reveló que Cathy Barriga habría frenado participación especial de Pamela Díaz en “Me Late”

El último capítulo de “Que te lo digo” no estuvo ausente de revelaciones, y el animador Sergio Rojas desclasificó que Cathy Barriga habría frenado una participación de su archienemiga mediática en un segmento de “Me Late”: Pamela Díaz.

“Yo estaba, a mí no me lo contaron, y tú también estabas Lucho así que no vayas a tirar el poto pa’ las moras”, introdujo el tema Rojas. “Daniel nos dice que existe la posibilidad que Pamela Díaz venga a hacer el backstage del primer programa, Cathy dijo que no”, reveló.

En esa misma línea, Luis Sandoval comentó que “Daniel le preguntó si es que le complicaba que fuera a hacer el back, y Cathy dice que no”.

“Que no viniera Pamela Díaz y punto final”, agregó Rojas. La actriz Antonella Ríos señaló que se explica porque tienen una mala onda histórica, y apuntó a las consideraciones que se le tenía a Cathy Barriga.