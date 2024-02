“Se me caía mucho mi pelito”: Botota Fox sorprende con radical cambio de look y comparte foto

No se sabe si era peluca, extensiones o su pelo natural el que Botota Fox lució en Tierra Brava. Lo cierto es que ya sería parte del pasado, puesto que José Miguel Navarrete compartió una imagen en su cuenta de Instagram con un radical cambio de look.

“Hola soy #josemiguel y Amo los cambios (se me caía mucho mi pelito) pero me gusta y soy feliz, además el pelo crece!! Ahora compro pelucas nuevamente con todo!!”, escribió la comediante junto a la foto con su corte de cabello.

La publicación recibió más de 40 mil corazones y decenas de mensajes, entre quienes aplaudieron la medida y destacaron su nueva apariencia, mientras que otros la preferían con cabello largo.

Reacciones a new look de Botota

“Me encanta!”, comentó la panelista de “Sígueme”, Daniela Campos.

“Los cambios siempre son para mejor”, “dejas todo lo malito atrás, a veces es justo y necesario cariños mi botota bella”, comentaron otras seguidoras.

De hecho, una fue más allá y le realizó una amistosa recomendación.

“Sabes a mi se me murió mi pelo por una enfermedad y se me calló de una. Y me aconsejaron ponerle al Champoo palmitos de romero y vieras que me a echó bien te ves regia”.