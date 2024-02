“Siempre deseé mostrarme fuerte”: Nicole Moreno se sinceró con sus seguidores sobre el difícil momento que está viviendo

La campeona fitness y una de las mujeres símbolo de la farándula, Nicole “Luli” Moreno, ha estado alejada de las redes sociales, y el día de ayer publicó un sincero mensaje, el cual detalla los motivos detrás de su alejamiento.

“Me quiero sincerar con ustedes, me he ausentado por mucho tiempo de las redes. Y es por un motivo muy personal y no menor. Es por es que llego el momento de contárselos”, partió Moreno, quien subió una antigua imagen de ella sonriendo.

“Todos tenemos momentos buenos y no tan buenos. Juro que me encantaría volver a sonreír como en esta foto, pero el dolor es más grande. Trato de ser fuerte día a día, pero no siempre se puede”, agregó Luli.

“Hoy quise sincerarme con ustedes”

Con respecto a la tragedia que ha azotado a la Quinta Región, Nicole aseguró que no le ha sido indiferente, y que está empatizando con el dolor de la gente y le manda todas sus fuerzas. De igual forma, ella aseguró que su ayuda prefiere hacerla en privado.

“¡Nuestro país está viviendo momentos que jamás imaginamos! Lo único que deseo para ellos y para mí es tranquilidad”, añadió la modelo fitness.

Finalmente, Nicole Moreno cerró con un honesto mensaje. “Sorry (perdón), siempre deseé mostrarme fuerte, pero hoy quise sincerarme con ustedes ya que también me han preguntado mucho. De corazón espero que todo lo que estamos viviendo se mejore pronto. Les deseo mucha paz, tranquilidad y amor”, concluyó.