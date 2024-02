“Yo tengo una fantasía...”: Raquel Argandoña entregó una candente confesión en “Tal Cual”

La animadora Raquel Argandoña volvió esta semana a sus labores al mando del programa “Tal Cual”, en donde recibió este jueves a su amigo Willy Geisse y la panelista Marlen Olivari. Los tres hablaron sobre el próximo día de San Valentín, y la Quintrala habló sobre cómo le gustaría que la sorprendieran.

“A mí me encanta que me dijeran: ‘vamos a comer’. Y me invite a su casa, que haya una comida exquisita, fantástica. Después que me baile, me encanta que me bailen”, reveló.

Ella precisó qué tipo de baile le gustaría, y no era ni tango, ni un vals, ni una cueca. “Un baile sexy”, recalcó la animadora de TV+.

“Yo tengo una fantasía sexual”, continuó Raquel, “que él esté con smoking, después que se tire a la cama, una cama blanca entera, y que uno lo empiece a desvestir. Lo vi en una película y lo tengo grabado”, cerró Argandoña.