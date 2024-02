“Zona de estrellas”: Revelan la respuesta de Priscilla Vargas sobre polémicas con Gino Costa y Yamila Reyna

Estas últimas dos semanas han estado marcadas por polémicas que han tenido a Priscilla Vargas como su protagonista. El primero se desató después de una crítica que lanzó en contra de su colega Gino Costa, y la otra después de ser el blanco de una desubicada broma por parte de Yamila Reyna.

El viernes 2 de febrero, un novillo estaba fugitivo en las calles de Estación Central y los diversos matinales llegaron a cubrir la noticia entre ellos Gino Costa de “Contigo en la mañana”, quien persiguió al animal. Las cámaras del 13 captaron este momento, y Vargas le lanzó un duro recado al periodista.

“Un mensaje a Gino Costa, por favor, porque es tremendamente irresponsable lo que están haciendo los colegas. Con todo mi respeto y admiración, no se pueden equivocar en esto”, dijo Pri.

La respuesta de Priscilla

Este miércoles 7 de febrero, otra polémica se desató en torno a la figura de la animadora del matinal de Canal 13. La comediante Yamila Reyna lanzó una broma de mal gusto sobre Priscilla Vargas, la cual hizo alusión a la intimidad de la animadora.

Una vez que rompió la noticia, no ha dejado de ser tocado por los medios de farándula, y uno de ellos fue “Zona de estrellas”, quienes se comunicaron con Priscilla Vargas para recoger sus impresiones con respecto a estas polémicas.

El periodista Manu González se contactó con la animadora del 13, y su respuesta fue la siguiente: “han sido semanas súper intensas, pero no pierdo el foco. No he parado, estoy centrada en la pega, contenta de estar presente en las coberturas y noticias actuales”.

Ella no hizo referencia en absoluto a las polémicas, y el periodista le preguntó directamente si es cierto que Yamila Reyna se disculpó con ella, lo que ha sido rumoreado, y Priscilla Vargas no respondió.