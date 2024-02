Carolina Paulsen reveló las tiernas palabras que le dijo su hijo cuando fue diagnosticada con cáncer

La actriz Carolina Paulsen participó del último capítulo de “La Cabaña” junto a su amiga Carmen Gloria Bresky, quien le preguntó si le hubiese gustado tener otro hijo, considerando la muy buena relación que mantiene con su primogénito, Diego.

Ella partió mencionando que sí le hubiese gustado tener una hija, pero considerando su situación afectiva y económica, optó por no traer al mundo a otra vida.

Karen Doggenweiler le consultó cómo fue lidiar con el cáncer de mamas, siendo madre; si es que alguna vez habló con Diego de la posibilidad de que ella dejara este mundo.

Paulsen comentó que cómo no le mencionaron esta opción cuando recibió el diagnóstico, esta conversación no se dio. Ella señaló que no se lo detectaron a tiempo por lo que tuvo que someterse a una mastectomía unilateral.

Las palabras de su hijo

Sobre cómo reaccionó su hijo, Carolina contó que “él tenía 14 años y me dice: ‘Me da lo mismo que se te caiga el pelo o que te saquen la pechuga, yo no quiero que te mueras’. Ahí los dos llorando”.

“Lo agarré fuerte y le dije: ‘Mira gordito, vamos a pasar caminos llenos de espinas porque va a ser duro. Verme con quimio en la cama, va a ser un camino lleno de espinas, pero vamos a pasar eso y no vamos a estar solos, después vamos a ver el paraíso’”, agregó.

Una vez que la actriz venció el cáncer, “broche de oro, después de todo el tratamiento nos fuimos a Nueva York y fuimos muy felices. Fue hermoso”, cerró.